الخارجية تخصص بريدا إلكترونيا ورقم واتساب لتسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي

أغلنت وزارة الخارجية المصرية، عن تخصيص وسائل التواصل التالية لاستقبال استفسارات المواطنين على مدار الساعة

- التواصل عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي:

(+201275638989)

- التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي.

ويأتي ذلك إلحاقا بالبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين بالخارج، والتي بدأت اعتبارًا من يوم ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ وتستمر لمدة ثلاثين يومًا، وفى إطار المتابعة المستمرة والحرص على الإجابة عن كافة الاستفسارات التي ترد من المواطنين المصريين بالخارج بشأن المبادرة.

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وطالبت وزارة الخارجية المواطنين المصريين بالخارج الذين تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل وإنهاء الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة لإنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.

رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية

في وقت سابق، قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن القنصلية العامة المصرية بالرياض أعلنت عن مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للمصريين بالخارج لمن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من 19 عامًا وحتى سن 30 عامًا، وكذلك ممن تجاوزوا سن 30 عامًا لتسوية موقفهم التجنيدي طبقًا للموقف.

وأوضح نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه ذلك جاء من خلال الإعلان عن فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية المصرية والذي سيعلن عنه لاحقًا أعتبارًا من 14 أغسطس 2023 لمدة ثلاثين يومًا، وأنه لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للمصريين بالخارج



وأشار إلى أن البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع هي ( الإسم - صورة بطاقة الرقم القومي - صورة جواز السفر- تاريخ الميلاد - الرقم الثلاثي ان وجد - تاريغ مغادرة البلاد - دولة الإقامة - البريد الإلكتروني - البيانات البنكية الخاصة بالإيداع ) على أن يتم سداد مبلغ «5000 دولار / يورو» على حساب بنك مصر فرع أبو ظبي.

وأشاد إتحاد عام المصريين بالسعودية بالدور الذي يقوم به القنصل العام بالرياض السفير طارق المليجي مع أبناء الجالية المصرية بالرياض للتحول الرقمي الملحوظ بداية من حجز المواعيد وتعبئة الإستمارات واستلام المعاملات وتوجده الدائم وسط المواطنين في صالات المعاملات، وفتح مكتبه لتلقي الشكاوى على مدار اليوم، وإرسال البعثات القنصلية للمناطق التابعة للعاصمة السعودية الرياض لإنهاء معاملات المواطنين في أماكن إقامتهم.

خدمات الخط الساخن لتلقي شكاوى السائحين



وأختتم حنفي انه ولأول مرة يعلن السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض، عن خدمة تلقي الشكاوى والمقترحات من السائحين، حيث أفاد أنه في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات السياحية للسائحين والزائرين والوافدين للمقاصد السياحية المصرية، وحرصًا أيضًا على إيجاد حلول لأية مشاكل طارئة فور حدوثها، فقد قامت وزارة السياحة والآثار بإطلاق الخط الساخن (19654) لخدمة السائحين ولتلقي الشكاوى والمقتراحات، بحيث يمكنهم أيضًا التواصل من خلال عنوان البريد الإلكتروني .