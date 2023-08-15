الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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سياسة

المحاكمة عن بعد وبدائل الحبس الاحتياطي في مناقشات لجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية

اجتماع مناقشة قانون
اجتماع مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، فيتو

استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية، بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.

تفاصيل اجتماع مناقشة قانون الإجراءات الجنائية 

وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

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مواد قانون الإجراءات الجنائية 

استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لعدد من مواد مشروع القانون، وتم التصويت عليها نهائيًا، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة.

بدائل الحبس الاحتياطي

طالبت اللجنة ممثلي الجهات والوزارات والمجلس القومي لحقوق الإنسان سرعة تقديم مقترحاتهم حول بدائل الحبس الاحتياطي تمهيدًا للتصويت عليها في الاجتماعات المقبلة.

 

إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد

 

وفي ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، استعرضت اللجنة عددًا من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة حول المواد الخاصة بالإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ومدى إمكانية تطبيقها من الناحية العملية وتم التوافق على الجمع بين نظام الإعلان التقليدي والإعلان الإلكتروني والذي سيتم النص عليه لأول مرة في قانون الإجراءات الجنائية المصري.

وتجري اللجنة حاليًا الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للتصويت عليها نهائيًا في الاجتماعات القادمة حتى يتسنى عرض مشروع القانون في صورته النهائية على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في بداية دور الانعقاد المقبل.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف اجتماعاتها بالبرلمان

تعرف على تفاصيل آخر اجتماع للجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية

وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

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