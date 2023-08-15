الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

رياضة كفر الشيخ تطلق مسابقة أسرع ولد وبنت ضمن فعاليات صيف شبابنا

مبادرة صيف شبابنا
مبادرة صيف شبابنا بكفر الشيخ،فيتو

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المسابقة الرياضية "أسرع ولد وبنت" بمشاركة أعضاء مراكز شباب بيلا، المسابقة تنظمها إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ضمن فعاليات مبادرة وزارة الشباب والرياضة "صيف شبابنا"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حرص مؤسسة الشباب والرياضة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة بشكل عام من خلال البرامج الرياضية والفعاليات المتنوعة التي تقيمها بمراكز الشباب والأندية الرياضية تزامنًا مع إنطلاق مبادرة وزير الشباب والرياضة "صيف شبابنا" والتى تشمل تقديم أنشطة علمية وثقافية ورياضية وتعليمية بهدف تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

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نظمت المسابقة الرياضية بشباب بيلا، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية ومحمد السماحى مدير إدارة شباب بيلا، فى إطار متصل أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة شارة البدء في مبادرة "صيف شبابنا" فى احتفالية "شباب مصر"  التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط حضور أكثر من 5000 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية والعضو المنتدب للشركة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وكيل وزارة الشباب والرياضة

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