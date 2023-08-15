الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ياسمين صبري تتألق بالأسود في أحدث ظهور

ياسمين صبري، فيتو
ياسمين صبري، فيتو

ياسمين صبري، نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر خطفت بها أنظار متابعيها.

وتألقت ياسمين صبري خلال الصور بإطلالة هادئة من اللون الأسود، وحظيت الصور بتفاعل كبير من قبل جمهورها.

وتعيش  ياسمين صبرى في الوقت الحالي حالة من النشاط الفنى، السينمائى تحديدا، بعد فترة انقطاع طويلة عن السينما بشكل خاص وعن التمثيل بشكل عام، حيث عادت للسينما بفيلم “البعبع” الذى ينافس فى الموسم الحالى فى السينمات، وهو الفيلم الأول لها منذ 5 سنوات، إذ كان آخر أفلامها قبلها هو فيلم “الديزل” عام 2018.

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فيلم أبو نسب

كما انتهت ياسمين صبري من تصوير فيلمها الآخر “أبو نسب” الذى تشارك فى بطولته مع الفنان محمد إمام.

 

وتجسد ياسمين صبرى فى فيلم “أبو نسب” شخصية جديدة لم تقدمها من قبل، وهى شخصية “لايف كوتش”، مدربة تنمية بشرية تعلم الأشخاص معرفة أنفسهم جيدًا وعيوبهم ومشكلاتهم وكيفية تخطيها بشكل ناجح ليعيشوا حياة أفضل بدون مشكلات، وتقوم بدور والدتها وفاء عامر ووالدها ماجد الكدوانى، وتقع فى حب محمد عادل إمام الذى يجسد شخصية دكتور، وبسبب عمله يدخل فى العديد من الأزمات بين العائلات بسبب النسب، حيث تدور الأحداث بين الثنائى بمهنتهم المختلفة فى إطار كوميدى.

 

 

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