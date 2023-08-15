الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

أوقاف كفر الشيخ تنظم البرنامج الصيفي بالمساجد وتكرم الأطفال

إطلاق البرنامج الصيفي
إطلاق البرنامج الصيفي للطفل بكفرالشيخ

كرم الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبد القادر سليم، مدير الدعوة، الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي، بعدد من مساجد المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.


كما شهد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ أحمد حنبل، مسئول الإرشاد، البرنامج الصيفي للطفل بالمسجد الكبير بمدينة الرياض إدارة الرياض غرب، وشمل البرنامج على تلاوة قرآنية وابتهالات، وأناشيد مع غرس القيم الإسلامية، وتم تكريم المتميزين من الأطفال تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ محمد مختار جمعة وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ

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