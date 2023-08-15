حملات نظافة وإزالة إشغالات وتبطين وتطهير مصارف بكفر الشيخ

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملات نظافة، وإزالة اشغالات، وتبطين وتأهيل الترع، وتوصيل خطوط مياه جديدة، وتطهير ترع ومصارف، وعقد لقاءات جماهيرية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة ورفع 25 حاوية بإجمالى 28 طن، بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف، ورفع كفاءة طريق الرياض كفر الشيخ الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وأماكن التجمعات مسح وتمهيد الشوارع.

كما تابع عيسى، قطع خط مياه الاسبستوس بطريق مخزن وتحويله إلى الخط البلاستيك pvc وذلك حفاظا على صحة المواطنين، كما تابع الأعمال الجارية، لترميم مدرسة قرية 3 للتعليم الاساسى بنطاق قرية الفيروز.

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كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال التجميل بمدينة الحامول، وانشاء والبدء في إنشاء الأرصفة، ضمن أعمال خطة المدينة بإعادة تطوير الميادين، وإنشاء محاور مرورية جديدة، كما تابع أعمال تطهير الترع والمصارف.

وتابع اللواء دكتور حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال فك شدة خشبية معدة للبناء بساحل عجمية التابعة لمركز مطوبس، كما تابع حملات النظافة، وازالة الإشغالات.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة النظافة الموسعة لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والتجمعات السكانية بجميع أحياء المدينة، وتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المدينة وطرق قرى مركز بيلا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكدًا توفير اللوادر والمعدات الثقيلة لرفع المخلفات وتمهيد الطرق بأحياء وشوارع المدينة وقرى المركز من خلال جهاز النظافة وكافة الوحدات المحلية، بالإضافة إلى قص وتقليم الأشجار والنخيل الموجودة بالشوارع وطرق المدينة.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال تأهيل وتكاسي ترعة أم بركة بقرية أبو مندور بطول 10 كيلو، وتبطين ترعة تل الفراعين التابعة لهندسة ري دسوق بطول حوالي 4 كم وعرض 8 متر ويتم إزالة السدود وإنهاء الأعمال، تحضيرا للتسليم النهائي، كما تابع أعمال الاستكشاف والتقصي الحشري ليرقات البعوض في أماكن توالده، والرش بجهاز الضباب في شارع الجيش، وكورنيش النيل حتى الكوبري العلوي وموقف دسوق العمومي، ودوران حديقه الصفا، وشارع الغفران، وشارع المحلج، وأرض البرماوي، وشارع المدارس، وشارع المهاجرين، وشارع المطافي، وسوق الكرشه، وشارع سعد، وشارع المركز، وشارع عبد العزيز.

وعقد اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، اللقاء الجماهيري، لمناقشة بعض مشاكل وطلبات المواطنين، وجرى تحويل البعض إلى جهات الاختصاص، كما تابع رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز، وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال التطهير لمصرف رقم 8 الكائن بقرية صندلا، حيث تم تطهير المصرف مقابل الكتلة السكنية للقرية، وجاري استكمال أعمال التطهير للمصرف بالكامل بنطاق القرية، من ناحية أخرى تابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال صيانة أعمدة الإنارة، وتغيير الكشافات المتهالكة لقرية بطيطة التابعة لقرية الشمارقة بالكامل.

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