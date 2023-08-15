الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

"فتيات ريحانة" تواصل لقاءات البرنامج القيادي بمراكز شباب كفر الشيخ (صور)

فتيات “ريحانة” تواصل
فتيات “ريحانة” تواصل لقاءات البرنامج القيادي بكفر الشيخ،فيتو

تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، تقديم فعاليات البرنامج القيادى"ريحانة" لتدريب الفتيات، برعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية، بمراكز شباب المحافظة خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 أغسطس وتنظمه إدارة تنمية النشء بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، على أهمية البرنامج القيادى «ريحانة» والذي يعمل على تمكين الفتيات وزيادة وعيهن وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن وتضمنت الجلسات تعريف الفتيات بمبادرة ريحانة وسبب تسميتها بذلك، وشرح الأهداف التى تسعى المبادرة إلى تحقيقها، والتعرف على مهارات التواصل وأهميتها في الحياة بمشاركة 30 فتاة من عضوات مركز شباب الرياض.

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يناقش برنامج "ريحانة" عدد من المحاور الهامة التي تخص الفتاة منها ( الاتيكيت _ التغذية السليمة _القيادة النسوية _الجوانب الصحية للفتيات _ريادة الاعمال _ الحقوق القانونية _الرياضة _المشاركة فى الحياة السياسية) وغيرها من المحاور الهامة أدار الورش كل من: منه مسعد، رحاب منصور، مى محمد، مريم واعر من فتيات ريحانة، الفعاليات بإشراف جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وحضور لبنى أبوالقاسم مدير إدارة تنمية النشء، وهشام فتح الله مدير إدارة شباب الرياض ولوزه البيلى منسق وحدة ريحانة بالمديرية وفريق عمل المركز.

 

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الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ وكيل وزارة الشباب والرياضة

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