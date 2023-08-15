لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023، دليل التعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني

تنسيق المرحلة الثانية 2023، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة نشر دليل التعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني، وذلك تزامنًا مع بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، خلال الفترة من 15 إلى 19 أغسطس الجاري؛ لتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة من خلال حملة التوعية التي تقدمها الوزارة.

ووجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

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تنسيق المرحلة الثانية 2023، دليل التعامل مع الأخطاء الشائعة بالتنسيق

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية)، ومدارس المتفوقين، والشهادات الفنية يتم بشكل إلكتروني، من خلال مراحل التنسيق المختلفة.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي أن جهود الوزارة مستمرة في تقديم حملة التوعية؛ لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدليل الحالي يتضمن أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها طلاب الثانوية العامة، وكيفية التعامل الصحيح مع هذه الأخطاء؛ لتجنب الوقوع فيها خلال فترة التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

يذكر أنه يتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

https://www.threads.net/@mohesregypt

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