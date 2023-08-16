س وج لكل ما تريد معرفته عن مسابقة القرآن العالمية 2023.. تنطلق في ديسمبر القادم.. والجوائز تصل إلى 8 ملايين جنيه

تنطلق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثلاثين يوم 2 ديسمبر 2023م الموافق 18 جمادى الأولى 1445هـ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ضوء الدور الريادي لمصر في خدمة القرآن الكريم وإكرام أهله وحفظته، حيث قررت الأوقاف رفع جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي.

يمكنك التعرف على جميع تفاصيل المسابقة من خلال الأسئلة التالية والإجابة عنها.

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من الذي يعلن عن المسابقة في كل عام؟ وأين تقام؟

يعلن عنها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقام في فندق جراند نايل تاور.

ما الاسم الذي أطلق على المسابقة هذا العام؟

قرر وزير الأوقاف إطلاق اسم الشيخ محمود علي البنا (رحمه الله) على المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم؛ لتحمل هذه المسابقة اسم فضيلته.

ما هي أفرع وجوائز المسابقة؟

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا.

الجائزة الأولى: مليون جنيه.

الجائزة الثانية: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا.

الجائزة الأولى: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.



تم إضافة الجائزة الرابعة: 200 ألف جنيه.

الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.



الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 200 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 150 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة: 100 ألف جنيه.



الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 40 عامًا.



الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه.

الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا.

الجائزة الأولى: 400ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 250 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه.



الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة.



الأسرة الأولى: 500 ألف جنيه.

الأسرة الثانية: 400 ألف جنيه.

الأسرة الثالثة: 300 ألف جنيه.

تم إضافة جائزة الأسرة الرابعة: 200 ألف جنيه بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية 200 ألف جنيه.

ما هي شروط التقديم في المسابقة؟

جميع فروع المسابقة مفتوحة للجنسين، بشرط ألا يكون المتسابق قد سبق له أن فاز في أي عام سابق بالمركز الأول أو الثاني في أي فرع من فروع المسابقة.