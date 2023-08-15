سامح شكري يعلن تسليم وزير الخارجية السوري مستندًا بشأن التعامل مع الوضع الإنساني

أكد سامح شكرى وزير الخارجية أنه تم التباحث في اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا عن إنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي السورية.

اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له عقب انتهاء اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا الذى استضافته القاهرة اليوم بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأوضح شكري أنه سلم لوزير الخارجية السوري مستندا بشأن التعامل مع الحالات الإنسانية وتفاعل الحكومة السورية معها، وتشجيع اللجنة الحكومة السورية على مواصلة الخطوات والإجراءات بالتعامل مع جميع تبعات الازمة السورية بما يحقق آمال الشعب السوري وتجاوز تحدياته والانطلاق نحو غد أفضل.

وأشار إلى أن الإطار العربي المتبلور فى الاجتماع الوزاري العربي بشأن سوريا يزيل حالة الجمود التى كانت تشهدها الأزمة السورية.

وأوضح أن الاجتماع القادم للجنة الاتصال العربى بشأن سوريا سوف يكون فى العراق فى وقت سوف يحدد لاحقا.

وأضاف أن عمل لجنة الاتصال العربية يتسق مع أعمال المجموعات الدولية بالشأن السورى، مشيرا إلى أن الجمود الذى أحل بالأزمة السورية بسبب كوفيد وغيرها جعل الدول العربية تتحرك لحلحة هذا الجمود، فى ظل العلاقات العربية بالدولة السورية بمنظور خطوة مقابل خطوة مما يتفق مع المواقف الدولة.

وركز على انه على المجتمع الدولى أن يدخر كل جهد للحافظ على الدولة السورية والحفاظ على حقوق الإنسان السورية.

جدير بالذكر أنه استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا.

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حل الأزمة السورية

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري أكد خلال اللقاء حرص اللجنة العربية على استكمال المهمة المنوطة بها، للمساعدة في حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وتقديم يد العون للشعب السوري الشقيق لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

اجتماع لجنة الاتصال العربية

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تطرق إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، والذي يأتي اتساقًا مع دور جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لتعزيز العمل العربي المشترك والتكاتف من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية.

المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا

وأشار إلى أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لأن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع.

كما استمع وزير الخارجية إلى إحاطة من الوزير "المقداد" فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل التعامل مع مختلف جوانب الأزمة السورية، بما في ذلك قضايا عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات والتعاون الأمني مع الدول العربية فى الجوار السوري وموضوعات التعافي المبكر وفرض السيادة السورية على أراضيها.

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