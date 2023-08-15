الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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اقتصاد

"مستثمرو العاشر" توقع بروتوكولا لـ الترويج للمنتجات المختلفة لمصانع العاشر في دول العالم

جمعية مستثمرى العاشر،
جمعية مستثمرى العاشر، فيتو

وقعت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بروتوكول تعاون مشترك مع موقع فيدزفلور الدنماركي المتخصص في إقامة المعارض الدولية بنظام الأونلاين بهدف الترويج للقطاعات الصناعية والمنتجات المختلفة لمصانع العاشر من رمضان في مختلف دول العالم.


قام بتوقيع البروتوكول من جانب الجمعية الدكتور محمد عبد العال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المعارض مع  هانى المصرى ممثلا عن الموقع الدنماركي وذلك في حضور كافة أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين على رأسهم الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة ونائبه الدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ والأستاذ أيمن رضا الأمين العام والمهندس محمود سلطان أمين الصندوق وكافة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإدارى للجمعية برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين.

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 تسويق منتجات المصانع المصرية

وأكد الدكتور محمد عبد العال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المعارض بالجمعية بأن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص جمعية مستثمرى العاشر من رمضان على تسويق منتجات المصانع المصرية في كافة أنحاء العالم ووضعها على كافة المنصات الدولية لتحقيق الإنتشار اللازم المؤدي إلى زيادة الصادرات.

 

وينص البروتوكول التسهيل على أعضاء الجمعية بأسعار مخفضة لدعم الصناعة الوطنية والمساهمة في التصدير من خلال استخدام أدوات وخدمات الموقع أونلاين، مما يسهل على الشركات عرض منتجاتهم والتواصل مع عملاء جدد من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى عضوية مجانية ودائمة لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان.

كما نص الاتفاق على إنشاء معارض دائمة ومؤقتة لمصانع العاشر من رمضان على مدار العام بهدف دعم الصناعة وزيادة فرص التصدير وإتاحة الفرصة للشركات في الوصول لأسواق جديدة.

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