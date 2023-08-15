نقيب المحامين ينبه على النقابات الفرعية بإرسال الميزانيات من عام 2020 إلى 2022
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، تنبيهًا إلى كافة النقابات الفرعية، بسرعة موافاة النقابة العامة، بالميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بها عن أعوام 2020، 2021، 2022، وجاء نص التنبيه كالآتي:
التنبية بإرسال ميزانيات الفرعيات
يتم التنبيه مجددًا على كافة النقابات الفرعية بسرعة موافاة النقابة العامة بالميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بها عن أعوام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وتكون الميزانية معتمدة من مجلس النقابة الفرعية، وإلا يتم وقف صرف أي مستحقات مالية للنقابات التي لم تقم بإرسال الميزانيات في موعد أقصاه ٣٠ أغسطس الجاري، وعلى الإدارات المالية بالنقابات الفرعية سرعة تنفيذ المطلوب.
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