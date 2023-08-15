الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

تكريم الطلاب الأوائل على محافظة أسيوط ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية

تكريم أوائل الطلبة،
تكريم أوائل الطلبة، فيتو

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة والجمهورية في الثانوية العامة لعام 2022/2023 ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية خلال الاحتفالية التي أقيمت بمسرح مديرية التربية والتعليم بمدرسة الجامعة الإعدادية الوحدة بحي غرب بمشاركة وحضور عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد ابراهيم دسوقي وكيل المديرية ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بأسيوط. 

 

حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وترديد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ثم الاستماع إلى بعض آيات من القرآن الكريم ثم كلمة وكيل مديرية التربية والتعليم والتي رحب فيها بالمحافظ ومرافقوه موجهًا الشكر والتهنئة للطلاب المكرمين وأولياء أمورهم مشيدًا بدور محافظ أسيوط والجهاز التنفيذي في دعم العملية التعليمية وتذليل كافة العقبات للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة.

وتم استكمال فقرات الحفل بعرض بعض الفقرات الفنية والغنائية لكورال مدارس إدارة أسيوط التعليمية ومنها مدرسة ناصر الثانوية والسلام الثانوية. 

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تكريم أوائل الطلبة 


وقدم محافظ أسيوط التهنئة للطلاب الأوائل وقال إننا فخورين بهذه النماذج المشرفة الذين استطاعوا أن يحققوا مراكز متفوقة وأعلى مراتب النجاح متنميًا لهم دوام التفوق في حياتهم العملية والعلمية القادمة كما وجه الشكر لأولياء أمور الطلاب الذين وفروا المناخ الملائم لابنائهم لتحقيق النجاح والتفوق مشيدًا بجهود قيادات التربية والتعليم بأسيوط وحرصهم على إنجاح العملية التعليمية وحرصهم على توفير المناخ التعليمي الجيد لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة وجهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية.

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وأكد محافظ أسيوط – خلال الاحتفالية - على دعم المحافظة الدائم والمستمر للطلاب الأوائل لأنهم الجيل الجديد سيساهم في تحقيق بناء مصرنا الحديثة مشيرًا إلى أن الاحتفال يأتي بهدف تكريم المتفوقين بالشهادة الثانوية العامة تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق موجهًا شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعملية التعليمية ودعم أركانها لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

 

 

منح الأوائل مكافآت مالية 


وفي نهاية الاحتفالية منح المحافظ أوائل الثانوية العامة شهادات تقدير ومكافأت مالية تقديرًا لجهودهم.

 كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب الأوائل وأولياء أمورهم.

أوائل شعبة علمي علوم بأسيوط 

فاز الطالب محمود محمد عبد الفتاح بمدرسة البدارى الثانوية المشتركة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع قدره 403 درجات.

والطالب عبدالله طلعت علي عبدالرحمن بمدرسة المستقبل الخاصة بالمركز الثاني على مستوى المحافظة بمجموع قدره 398 درجة.

والطالب عبد العزيز فتحي عبدالعزيز بمدرسة مسرع الثانوية بالمركز الثالث والطالبة بافلي شوقي لطفي بمدرسة الغنايم الثانوية المشترك بالمركز الرابع.

والطالب عبدالله محمود عبداللاه بمدرسة أحمد قرشي الثانوية بنين بالمركز الخامس.

 والطالب أحمد فرغلي عبد العال بمدرسة الشهيد أحمد عبدالحميد العياط الثانوية بالمركز السادس.

والطالبة بسملة صالح أحمد بمدرسة أحمد عبد الرحيم الثانوية بنات بالقوصية بالمركز السادس مكرر.

والطالب ديفيد نشأت مسعد بمدرسة المطيعة الثانوي المشتركة بالمركز التاسع.

والطالب حماد الأمير أحمد حلمي بمدرسة السلام الحديثة الخاصة بالمركز العاشر.

 والطالب يحيى مصطفى مطر بمدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية بأبنوب بالمركز العاشر مكرر.

والطالب جورج وديع فتحي بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بالمركز العاشر مكرر.

والطالب مارك مايكل عاطف بمدرسة السلام الإعدادية الثانوية بالمركز العاشر مكرر.

 والطالب مازن محمود عبدالرحمن بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بالمركز العاشر مكرر على مستوى المحافظة. 

 

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أوائل شعبة علمي رياضة بأسيوط


كما تم تكريم الأوائل بشعبة علمي رياضة وهم:

الطالب إبرام جمال حنين بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية الفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة والثامن على مستوى الجمهورية.

والطالبة لورا جورج يوسف بمدرسة أسيوط الرسمية المتميزة لغات بالمركز الثاني على مستوى المحافظة.

 والطالب محمد حسن عبدالصبور بمدرسة دار حراء الإسلامية بالمركز الثالث.

 والطالب أنس مصطفى علي بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بالمركز الرابع.

 والطالب عبدالرحمن جمعة حسان بمدرسة جاد الواحي الثانوية المشتركة بالمركز الرابع مكرر.

 والطالب مصطفى أحمد مصطفى بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بالمركز السادس,.

 والطالب أحمد مصطفى حسن بمدرسة دار حراء الإسلامية بالمركز السابع.

 والطالب محمود محمد محمد بمدرسة دار حراء الاسلامية بالمركز الثامن.

 والطالبة تسابيح وليد محمد بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بالمركز التاسع.

والطالب مايكل سامي كامل بمدرسة أحمد قرشي الثانوية بديروط بالمركز العاشر.

 

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أوائل الشعبة الأدبية بأسيوط


وبالنسبة لشعبة الأدبي تم تكريم كل من:

 الطالب محمد عشماوي محفوظ بمدرسة المنفلوطي الثانوية بنين الفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة.

 والطالب محمد إبراهيم حنفي بمدرسة أحمد قرشي الثانوية بنين بديروط بالمركز الثاني.

 والطالبة رحمة محمد عبدالجواد بمدرسة دار حراء الأندلس بالمركز الثالث.

 والطالب عاصم ظريف عطا بمدرسة ماهر سيد حمدان الثانوية بالمركز الرابع.

 والطالبة إيمان محمود مخيمر بمدرسة يحيى كيلاني الثانوية بديروط بالمركز الخامس.

والطالبة شيري شنودة زكريا بمدرسة الفرنسيسكان الخاصة بالمركز الخامس.

 والطالبة سارة ياسر حامد بمدرسة أحمد عبدالرحيم الثانوية بنات بالقوصية بالمركز السادس.

 والطالب عبدالرحمن عبد الله بمدرسة إبراهيم محفوظ الثانوية بمنفلوط بالمركز الثامن.

 والطالبة وفاء صابر عبد الله بمدرسة منقباد الثانوية المشتركة بالمركز التاسع.

 والطالبة ايمان محمد فتحي بمدرسة يحيى كيلاني الثانوية بنات بالقوصية بالمركز العاشر على مستوى المحافظة.

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