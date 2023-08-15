بدء أعمال لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا (صور)

بدأت أعمال لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا بحضور وزير الخارجية سامح شكرى ووزراء خارجية السعودية والأردن والعراق وسوريا، وكذلك بمشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

اجتماع وزارى عربى

وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن اللجنة العربية تسعى جاهدة لإيجاد حلول ناجحة ومستدامة للأزمة السورية ووضع حد لمعاناة الشعب السورى الشقيق.

جدير بالذكر أن سامح شكرى وزير الخارجية عقد لقاءات ثنائية مع الوزراء العرب الأربعة قبيل انعقاد اللجنة الوزارية.

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ومن المنتظر أن يدلى سامح شكرى وزير الخارجية بتصريحات إعلامية مساء اليوم بمقر الوزارة فى القاهرة.

سفير سوريا فى مصر

جدير بالذكر أنه في يونيو الماضي قررت سوريا تعيين السفير حسام الدين آلا، سفيرًا لها لدى مصر، ومندوبا لدى الجامعة العربية في القاهرة.

يذكر أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد زار مصر أول أبريل الماضي في زيارة رسمية لأول مرة بعد غياب دام 12 عامًا، حيث بحث مع شكري سبل التعاون والتنسيق وإعادة العلاقات.

العلاقات الثنائية بين مصر وسوريا

وتناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت المباحثات حينها سبل مساعدة الشعب السورى على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما فى ذلك جهود التعافى من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.

وخلال استقباله لنظيره السوري، أكد الوزير سامح شكري دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية فى أقرب وقت بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدًا على مساندة مصر لجهود المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ذات الصلة، وعلى أهمية استيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطنى بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

لجنة الاتصال الوزارية العربية

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية قد أكد من قبل أن لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا ستجتمع قريبا، لبحث تسوية الوضع في سوريا وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، مؤكدا أن سوريا في حاجة إلى مساعدة إخوانها العرب، وعليها أن تتجاوب مع موقف المجموعة العربية تجاهها.

وشدد أبو الغيط على أهمية التعاون والتنسيق بين سوريا وجامعة الدول العربية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، مشيرًا أن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية سيسهم في تعزيز التعاون العربي.

وكانت القمة العربية التي عقدت في جدة مؤخرا قد شهدت مشاركة الرئيس بشار الأسد لأول مرة بعد تجميد عضوية سوريا لأكثر من 12 عامًا.

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