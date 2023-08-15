أسعار الذهب في الإمارات، استقرار سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب في الإمارات، استقرت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الأسواق.

ويعد الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم المعادن حيث تحتوي الإمارات العربية على تجارة رائجة في هذا المجال، ويقبل الكثير من الإماراتيين على شراء المعدن النفيس داخل الأسواق.

سعر الذهب في الإمارات، وفقًا لآخر تحديث لها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تواصل الأسعار التراجع متأثرة بالانخفاضات العالمية في سعر المعدن الأصفر.

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سعر الذهب الآن في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 236 درهمًا.

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 216 درهمًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 206 دراهم.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 177 درهمًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 1654 درهمًا.

الذهب في مصرف الإمارات المركزي

أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي بنسبة 38% بنهاية مارس الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المركزي الإماراتي أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.413 مليار درهم (حوالي 4.74 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي بزيادة تعادل أكثر من 4.77 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، مقارنة بنحو 12.638 مليار درهم (3.44 مليار دولار) في مارس 2022.

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد على أساس شهري بنحو 9.4 بالمئة أو ما يعادل 1.5 مليار درهم مقارنة بنحو 15.91 مليار درهم في فبراير الماضي.

الأسعار العالمية للذهب

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، إذ استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين.

وبحلول الساعة 0618 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1904.50 دولار للأونصة ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغه أمس الإثنين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1937 دولارا للأونصة.

وقارب الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في أكثر من شهر في ظل مخاوف مرتبطة بالاقتصاد الصيني، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين في الخارج.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وخفض البنك المركزي الصيني على نحو غير متوقع أسعار الفائدة الأساسية، الثلاثاء، مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.62 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.83 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1262.34 دولار للأوقية