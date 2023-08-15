قضايا الدولة تعلن عن مسابقة الوقف الخيري بعنوان التغيرات المناخية ومنهج الشعراوي

اجتمعت اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود رئيس قضايا الدولة ناظر الوقف الخاص بجائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، وذلك تحت عنوان التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي.

الوقف الخيرى

والموضوع الثاني، تجديد الخطاب الدعوي والإسلامي في منهج الشيخ الشعراوي، وقررت اللجنة تخصيص مبلغ ٤٠ ألف قيمة الجوائز بحيث يكون لكل موضوع مبلغ ٢٠ ألف جنيه، كما قررت منح جوائز تقديرية للفائز الثاني والثالث بأحد الموضوعات.

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وتقدم الأبحاث بمقر الهيئة بالمهندسين بموجب إيصال، وذلك حتى ٣١ يناير العام المقبل، ويتكون البحث من ٧٠ صفحة لا يزيد على ١٥٠ صفحة، ويسلم مع البحث ملخص لا يتجاوز العشرين صفحة.



ويشترط في البحث المقدم أن يكون معدٱ للمسابقة ولايكون تقدم به في أي من المسابقات او تم نشره، وان يتضمن إضافات واجتهادات تعود بالنفع على المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأن يكون من حق لجنة الوقف طبع ونشر البحث في أي وقت دون الرجوع لصاحبه، وعلى الأبحاث الغير فائزة استردادها خلال ثلاثة شهور.



حضر الاجتماع الأول لهذا العام ٢٠٢٣ من:



١-فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام​ ​​​​​​​( مفتى الديار المصرية )

2- الدكتور إبراهيم الهدهد​​​ (رئيس جامعة الأزهر السابق )

3- الدكتور أحمد فؤاد باشا​​ ( نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق )

4- الدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوى​ ( نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق )

5- الدكتور/ محمد محمود أبو هاشم​​ ( نائب رئيس جامعة الأزهر )

٦- المستشار أحمد فكري صالح نائب رئيس الهيئة الأمين العام

٧- المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة مقرر اللجنة العليا للوقف

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للوقف قد قررت أن موضوعي المسابقة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ستكون في الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول: التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي.

الموضوع الثاني: تجديد الخطاب الدعوي والإسلامي في منهج الشيخ الشعراوي.

تقدم الأبحاث حتى نهاية يناير ٢٠٢٤.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها مقرر اللجنة العليا للوقف.

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