الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

أهداف محمد شريف مع الأهلي بالموسم الماضي بعد انتقاله للدوري السعودي (فيديو)

محمد شريف، فيتو
محمد شريف، فيتو

الأهلي، نشرت الصفحة الرسمية لقناة أون تايم سبورت التى تمتلك حقوق إذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس جميع أهداف محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد إتمام انتقاله إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الخليج.

 

جميع أهداف محمد شريف في الدوري المصري

 

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة أون تايم سبورت عبر فيس بوك فيديو لجميع أهداف محمد شريف وعلقت عليه قائلة: "بعد انتقاله إلى الدوري السعودي جميع أهداف محمد شريف بالدورى المصرى".

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وأعلن النادي الأهلي رسميا رحيل محمد شريف إلى صفوف فريق الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ونشر النادي الأهلي صورة لمحمد شريف عبر فيس بوك وكتب عليها: "محمد شريف إلى الخليج السعودي.. شكرًا على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية".

 

محمد شريف هداف الجيل الحالى بمباريات القمة

ويتصدر محمد شريف صدارة هدافي الجيل الحالي فى مباريات القمة برصيد 7 أهداف.

 

7 أهداف لمحمد شريف في شباك الزمالك

1- سجل محمد شريف هدفين في شباك فريق الزمالك في مباراة الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021.

2- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق الزمالك في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2021-2022.

3- سجل محمد شريف هدفًا في شباك فريق الزمالك في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم  2021-2022.

4- أحرز محمد شريف هدفين في شباك فريق الزمالك في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2022-2023.

5-أحرز محمد شريف هدفا في شباك فريق الزمالك في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2022-2023.

 

الجدير بالذكر أن محمد شريف يتقاسم صدارة هدافي مباريات القمة في بطولة الدوري الممتاز  مع الثنائي محمد عطية توتو ومحمد أبوتريكة نجوم القلعة الحمراء السابقين برصيد 7 أهداف لكل لاعب.

 

أسباب رحيل محمد شريف عن الأهلي

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب أنه استند إلى ثلاثة أسباب في طلب الرحيل أولها رغبته في المشاركة بشكل أساسي وهو ما يتعذر بسبب عدم كونه رقم 1 في ترتيب المهاجمين حيث يتواجد قبله محمود كهربا.

السبب الثاني أن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية خارجية من أجل تأمين مستقبله ومع ارتفاع المقابل المادي الذي سيحصل عليه في الدوري السعودي.


سبب ثالث وهي رغبة اللاعب في أن يستفيد النادي من مقابل بيعه في الموسم الجديد بدلا من رحيله نهاية الموسم مجانا خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع في يناير دون الرجوع للأهلي.

 

وقالت مصادر داخل الأهلي إن محمد شريف اقترب من الرحيل إلى الخليج السعودي ولكن هناك اشتراطات مالية وتسويقية معينة طلبها النادي للموافقة علي رحيل اللاعب.

 

بداية محمد شريف مع كرة القدم

ويعد محمد شريف من ناشئ نادي وادى دجلة واستمر معه حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2015 ولعب مع الفريق الأول بدجلة حتى عام 2018 الذي شهد انتقاله إلى النادي الأهلي.

 

 انضمام محمد شريف إلى الأهلي

وانضم محمد شريف إلى النادي الأهلي في عام 2018 لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأحمر خلال تلك الفترة لتتم إعارته إلى نادي إنبي بناء على رغبة المدير الفني السابق للنادي الأهلي والزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون.

 

هداف الدوري الممتاز للموسم للموسم 2020-2021

وعلى الرغم من خسارة النادي الأهلي لبطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021  فإن محمد شريف نجح في الفوز بجائزة هداف الدوري برصيد 21 هدفًا.

 

 

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