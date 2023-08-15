تفاصيل تشكيل مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية واختصاصاته

شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية

وتضمن القانون النصوص الخاصة بإنشاء مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، حيث تنص المادة (٥) على:

يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس متفرغ، يُعين بدرجة وزير، وعضوية كل من:

- نائب رئيس الجهاز.

- أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس.

- رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

- الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

- أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ممثل عن كل من وزارت الدفاع، والداخلية، والخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يرشحهم الوزير المعنى بكل وزارة.

- ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يرشحه رئيس المجلس

ممثل عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية يرشحه الوزير المعنى

- اثنين من ذوى الخبرة فى اختصاصات الجهاز وأعماله يرشحهما رئيس الجهاز.

قرار تعيين رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية

ويصدر بتعيين رئيس الجهاز ونائبه والمعاملة المالية لكل منهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

كما يصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله والمعاملة المالية المقررة لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

ولمجلس الإدارة أن يُشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام.

اختصاصات مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية

وحددت المادة (٦) من القانون اختصاصات الجهاز المصري للملكية الفكرية، حيث تنص على: مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص:

1) الإشراف على سير العمل بالجهاز، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه وتنفيذها.

2) وضع الهيكل التنظيمي للجهاز، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات، وغيرها من اللوائح الداخلية، بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

3) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد مشروع الحساب الختامي له.

4) قبول المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي تتفق مع أغراض الجهاز طبقًا للقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

5)الموافقة على إنشاءفروع ومكاتب ونقاط دعم داخل جمهورية مصر العربية.

6) إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

7) تحديد مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.

8) تشكيل لجان استشارية وفنية متخصصة لدعم اتخاذ القرار في كافة أعمال الجهاز.

9) الموافقة على خطة برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية، وكذا الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز.

10) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي.

11) النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز.