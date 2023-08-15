جهاز تنمية المشروعات يوقع عقود تعاون مع جمعيات الفيوم بقيمة 5.4 مليون جنيه

شهد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، توقيع عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، اتفاقيات تعاون بينهم وبين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووقع عن الجهاز نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر.

وقال محافظ الفيوم، إن الفيوم تتميز بتوافر العديد من الصناعات الحرفية واليدوية، كما أن شعبها لديه الرغبة في الحصول على فرص العمل وبذل الجهد من أجل تحقيق التنمية المنشودة التي يسعى إليها الجميع، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على أهالينا بالمحافظة.

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العالم يعاني

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن التحديات التي واجهها العالم أجمع كوباء "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها السلبي على التنمية بكافة بلدان العالم، مشيدًا بدور الأجهزة التنفيذية، والجهود التمويلية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين، مما سيساهم في وضع الفيوم في المكانة التي تليق بها.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر نظرًا لقدرتها على توفير فرص عمل للمواطنين خاصة المرأة في القرى والنجوع، وإقامة مشروعات تعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة في المحافظة، خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية الذي يعد من أهم القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية مرتفعة.

الجمعيات المشاركة

وأضاف محافظ الفيوم، أن العقود الجديدة التي تم توقيعها سيتم تنفيذها بالتعاون مع كل من جمعية تنمية المجتمع بفيديمين، وجمعية تنمية المجتمع بالعجميين، وجمعية شباب الخريجين للتنمية الشاملة بكفر فزارة، وجمعية وطن واحد لتنمية المجتمع بنقاليفة.

قيمة العقود

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن توقيع هذه العقود يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بالاستمرار في توسيع قاعدة الجهات الوسيطة وشركاء التنمية في مجال التمويل متناهي الصغر.

وأوضح أن إجمالي العقود الجديدة يبلغ 5 ملايين و400 ألف جنيه، وسيتم من خلالها تمويل المشروعات بكافة أنواعها التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية سواء كانت مشروعات قائمة جديدة، حيث يصل حجم التمويل إلى 25 ألف جنيه للمشروع الواحد وفقًا للاحتياج التمويلي للمشروع.

وقد تم على هامش توقيع العقود تكريم عدد من السيدات المتميزات بمشروع غد جديد، واللائي نجحن في اجتياز برنامج تدريبي وحصلن على تمويل لبدء مشروعات جديدة، والذي نفذته جمعية تنمية المجتمع بالعجميين، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس بهدف تمويل مشروعات المرأة المعيلة لتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

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