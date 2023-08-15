محافظ كفر الشيخ: اعتماد تحديث المخططات التفصيلية لـ 10 قرى

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحديث المخططات التفصيلية لـ 10 قرى بمركزي دسوق وكفر الشيخ، مؤكدًا أن القرى التي تم اعتماد تحديث المخططات التفصيلية، قرية منشأة بطاح، التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور المدينة بمركز دسوق، وقرية كفر أم يوسف، التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور المدينة بمركز دسوق.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تم اعتماد المخطط التفصيلي المحدث لقرية المرابعين، التابعة للوحدة المحلية لقرية المرابعين، بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية الخضيري، التابعة للوحدة المحلية لقرية المرابعين بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية كفر المرابعين، التابعة للوحدة المحلية لقرية المرابعين بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية نصره، التابعة للوحدة المحلية لقرية المرابعين بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية محلة القصب، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب، بمركز كفر الشيخ.

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وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه اعتمد المخطط التفصيلي المحدث لقرية مصطفي كامل، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية بلشاشة، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب- مركز كفر الشيخ، واعتماد المخطط التفصيلي المحدث لقرية الطرابية، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ.

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