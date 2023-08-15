رفع 2700 طن قمامة خلال حملات نظافة بالبحيرة (صور)

شهدت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم تنفيذ عدة حملات نظافة مكبرة أسفرت عن نقل 2700 طن قمامة ومخلفات من المقالب الوسيطة لمصانع التدوير الواردة من كافة الهندسات بالإضافة إلى إزالة الأتربة من جانبي عدد من الطرق.



ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل لخلق بيئة نظيفة للمواطنين أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تولى اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرارا تنفيذ حملات التجميل والتشجير، وذلك للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

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رفع 2700 طن قمامة خلال حملات نظافة واستكمال زراعة الأشجار بالبحيرة، فيتو

رفع 2700 طن قمامة خلال حملات نظافة واستكمال زراعة الأشجار بالبحيرة، فيتو

رفع 2700 طن قمامة خلال حملات نظافة واستكمال زراعة الأشجار بالبحيرة، فيتو

رفع 2700 طن قمامة خلال حملات نظافة واستكمال زراعة الأشجار بالبحيرة، فيتو

رفع 2700 طن قمامة خلال حملات نظافة واستكمال زراعة الأشجار بالبحيرة، فيتو

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بمتابعة أعمال زراعة وتشجير الحديقة المركزية ضمن أعمال التطوير الجارية بالمدينة.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور أعمال زراعة وتجميل مدخل حوش عيسى بالطريق الزراعي بدمنهور، والإهتمام بأحواض نباتات الزينة لإضفاء الطابع الجمالي على المدينة.

وبمركز ومدينة رشيد تم متابعة أعمال رى الحدائق ونظافة وتقليم الأشجار وقص سعف النخيل للارتقاء بالمظهر العام بمدخل المدينة.

رفع 2700 طن قمامة خلال حملات نظافة واستكمال زراعة الأشجار بالبحيرة، فيتو

رفع 2700 طن قمامة خلال حملات نظافة واستكمال زراعة الأشجار بالبحيرة، فيتو

رفع 2700 طن قمامة خلال حملات نظافة واستكمال زراعة الأشجار بالبحيرة، فيتو

رفع 2700 طن قمامة خلال حملات نظافة واستكمال زراعة الأشجار بالبحيرة، فيتو

رفع 2700 طن قمامة خلال حملات نظافة واستكمال زراعة الأشجار بالبحيرة، فيتو

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات أعمال التشجير من قص وتقليم الأشجار وري المزروعات بالميادين وبمداخل ومخارج المدينة

وشددت نائب محافظ البحيرة على إستمرار تنفيذ حملات النظافة على مدار اليوم بالتنسيق مع كافة رؤساء المراكز ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك فضلًا عن إستمرار أعمال تشجير الشوارع والميادين بالقرى للحصول على مظهر حضاري وجمالي لائق.