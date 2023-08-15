الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزيرة الهجرة تكشف أبرز التيسيرات والامتيازات الممنوحة للمصريين في الخارج

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،فيتو

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إن الوزارة نجحت في إتاحة تذاكر طيران مخفضة للمصريين بالخارج وعائلاتهم والطلاب الدارسين بالصين بالتعاون مع شركة مصر للطيران وصلت هذه التخفيضات إلى 33% أغلب السنة بجانب استجابة مصر للطيران لتسيير رحلة إضافية لبعض الأماكن خلال الأزمات.

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أعضاء هيئة التدريس من المصريين بالخارج

وأشارت وزيرة الهجرة خلال مؤتمرا صحفيا أن من ضمن الامتيازات  منح استثناء لأعضاء هيئة التدريس من المصريين بالخارج ممن انتهت فترة إعارتهم لمدة عام دراسي كامل لتوفيق أوضاعهم.

وأكدت أن وزير التربية والتعليم قرر عقد امتحانات أبناء المصريين بالخارج إلكترونيا تحت إشراف سفارتنا بجانب إتاحة الدراسة عن بعد وعمل امتحانات على فصلين دراسيين للمرة الأولى والموافقة لزيادة عدد مدارس المسار المصري.

 

مبادرة سيارات المصريين بالخارج 

وأكدت وزيرة الهجرة أنه تم عرض توصيات مؤتمر المصريين بالخارج علي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن أهم توصيات مؤتمر المصريين بالخارج بأن هناك رغبة إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج وتنفيذه غير سهل وتم وعد المصريين بإعادة باب الفتح مرة أخرى.

وأضافت أن شركة استثمارات المصريين بالخارج تم التواصل مع كبار المستثمرين المصريين بالكويت حتى تنضم لمؤسسي الشركة.

وأكدت أن شركة المصريين بالخارج للاستثمار ستبدأ عملها في عدة مجالات أبرزها مجال الإنتاج والتكنولوجيا والسياحة والزراعة.

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