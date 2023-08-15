الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ قنا: الكشف على 680 مواطنا بقافلة طبية استثنائية بفرشوط ضمن "حياة كريمة"

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية استثنائية بقرية الحاج سلام، ونجع صفر بمركز فرشوط ضمن فعاليات القوافل الطبية المجانية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبي على عدد ٦٨٠ مواطنا في عدد من التخصصات الطبية المختلفة بواقع ٣٢٠ حالة طب أطفال، ٢٥٤ حالة أمراض باطنة، ٧٧ حالة أمراض نساء وتوليد، ٣٠ حالة تنظيم الأسرة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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ومن جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه تم تنظيم هذه القافلة بشكل استثنائي في قرية الحاج سلام، نظرا لحاجة القرية إلى توفير الخدمات الطبية المختلفة، لافتا إلى أنه تم صرف جميع الأدوية للحالات مجانا، مؤكدا أن المديرية حريصة على تغطية جميع قرى ونجوع المحافظة وتقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين.

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا المبادرة الرئاسية حياة كريمة قنا قرية الحاج سلام محافظ قنا مركز فرشوط

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