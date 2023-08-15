الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مستشار وزارة التضامن يكشف أهداف مبادرة الطالب المنتج (فيديو)

وزارة التضامن، فيتو
وزارة التضامن، فيتو

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن، إن وزارة التضامن طرحت فكرة التدريب الصيفى، لطلاب الجامعات بهدف ربط فكر الطلاب بسوق العمل واكتساب الخبرات، لذا تبنت وزارة التضامن منذ فترة برامج للحماية الاجتماعية.

وأوضح الدكتور صلاح هاشم، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء،  أن وزارة التضامن تعمل على تدريب الطلاب من أجل سد احتياجات سوق العمل، كما  يتم العمل على القدرات الإنتاجية للشاب قبل تخرجه من الجامعة خلال مبادرة الطالب المنتج.

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وتابع مستشار وزارة التضامن،  أن مبادرة الطالب المنتج  شهدت مشاركة واسعة من أصحاب الهمم، ويتم  التدريب والتأهيل الدراسي ومن ثم التمويل بجانب التسويق للمنتج الذي يقدمه الطالب.

وكان مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالتعاون مع وحدة التضامن، وكلية البنات، نظم دورة تدريبية مجانية ضمن مبادرة الطالب المنتج بعنوان "إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية"، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الإجتماعى، وتعتبر الدورة التدريبية أولى الدورات الموجهة لتنمية قدرات رواد الأعمال فى المجالات المالية والإدارية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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