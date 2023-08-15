عامر جروب تحقق 1.5 مليار جنيه مبيعات في النصف الأول من 2023

أعلنت مجموعة شركات عامر جروب عن القوائم المالية المجمعة في 30 / 6 / 2023 محققة أرقام متميزة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها علي الجميع، ووسط كل هذه التحديات حققت المجموعة نمو متميز في كافة قطاعاتها.

وأكد الدكتور حسني هاني عمر الرئيس التنفيذي لشركة عامر جروب أن الشركة حققت مبيعات خلال النصف الأول من عام 2023 بلغت حوالي 1.5 مليار جنيه مصري مدعومة من مبيعات القطاع العقاري الذي حقق 1.4 مليار جنيه مصري وبلغت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2023 مبلغ 652 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 616 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2022 وحقق القطاع الاستثمار العقاري أعلى نسبة من الإيرادات بلغت 84% من إجمالي الإيرادات وحقق قطاع المطاعم نسبة 12% من إجمالي الإيرادات بينما حققت الأنشطة الأخرى إجمالي 4% وبلغت إيرادات القطاع الاستثماري خلال النصف الأول من عام 2023 مبلغ 548 مليون جنيه مصري وذلك في مشروعات بورتو سعيد وبورتو جولف وبورتو مطروح بزيادة قدرها 9% عن نفس الفترة من 2022.

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واستكمل الدكتور حسني هاني قائلا إن إيرادات قطاع المطاعم خلال النصف الأول من عام 2023 بلغت 75 مليون جنيه مصري وإيرادات قطاع الفنادق حوالي 18 مليون جنيه مصري وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 27 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 8% عن نفس الفترة من عام 2022 وأن الإدارة نجحت مؤخرا في تسليم 147 وحدة في مشروعات بورتو سعيد وجولف بورتو السخنة وبورتو مطروح.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة عامر جروب تم البدء في أعمال الحفر والأعمال الخرسانية الخاصة بتطوير مشروع لامونتانيا وهو عبارة عن قطعة أرض مساحتها 45 ألف متر على مساحة بنائية تقدر بحوالي 18 ألف متر مربع بجولف بورتو السخنة تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع 250 مليون جنيه مصري وهي عبارة عن 160 فيلا ويتكون المشروع من ثلاث مصاطب كما تم البدء في مشروع اب هاي على مساحة 100 ألف متر مربع بجولف السخنة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 200 مليون جنيه مصري، وتسير الأعمال الإنشائية بشكل متميز في مشروعات المنيا، بورسعيد، والعاصمة الإدارية وتقوم المجموعة بتسليم وحداتها قبل الموعد المحدد.