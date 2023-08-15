الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأوقاف تكشف حقيقة إلغاء مسابقة الأئمة والعمال الجديدة 2023

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

حقيقة إلغاء مسابقة الأئمة والعمال 2023، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف حقيقة ما تردد مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن إلغاء مسابقة الأئمة والعمال 2023.

ونفت المصادر لـ فيتو ما تردد بشأن إلغاء المسابقة، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح تتم الآن في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفور الانتهاء منها سيتم إعلان النتيجة على موقع الوزارة الرسمي.

جدير بالذكر أن بدأت الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لخوض مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف لعام ٢٠٢٣، انعقدت بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع  الثلاثاء الموافق ٤ يوليو الماضي.

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ونستعرض في التقرير التالي أبرز المستندات المطلوبة في لدخول الاختبارات:

  • صورة بطاقة الرقم القومي
  • شهادة الخدمة العسكرية
  • المؤهل الدراسي
  • شهادة المعادلة
  • المؤهل الأعلى إن وجد
  • صحيفة الحالة الجنائية
  • ايصال الايداع البنكي
  • شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة

مسابقة الأوقاف 2023

وجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف خلال شهر يناير الماضي، وتعد المسابقة الحالية هي المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها العام الماضي.

وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف ٣٠٠٠ إمام و٣٠٠٠ عامل بالوزارة، على أن تجرى على ٣ أعوام مالية.

الاختبارات الإلكترونية 

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة وستكون من خلال 5 محاور أولها الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

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