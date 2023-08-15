الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

زراعة أشجار زينة ومثمرة بمركزي سمالوط ومطاي بالمنيا

جانب من الحمله،فيتو
جانب من الحمله،فيتو

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية تواصل الحملات الميدانية لتنفيذ أعمال زراعة الأشجار المثمرة على جانبي الطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن وذلك ضمن مبادرة " 100 مليون شجرة " لمواجهة التغيرات المناخية بزيادة المساحات الخضراء ولإضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس مركز مطاي، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار والتجميل حيث تم زراعة عدد 60 من الأشجار المثمرة والزينة بالحديقة الوسطى أمام " قرية الكوادي" بمدخل مطاي الجنوبي وبالحديقة الوسطى بميدان السلام، كما قامت إدارة تخطيط وتجميل المدينة بقص وتهذيب الأشجار الكبيرة بطريق مصر أسوان الزراعي ورفع مخلفات الأشجار.

كما تابع الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز سمالوط، أعمال زراعة 20 شجرة زينة ومثمرة بجوار سور المدرسة التجريبية، وأكد على استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري بمداخل وشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

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