انطلاق أولى فاعليات القوافل الطبية المتخصصة والكشف على 800 مواطن بالبحيرة (صور)
أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف القوافل الطبية المتخصصة والشاملة وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم الخدمات الصحية المتميزة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
وانطلقت أمس أولى فاعليات تلك القوافل بالتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري حيث تم تنفيذ قافلة رمد بقرية المعدية بمركز إدكو تم خلالها الكشف على 800 مواطن من مرضى العيون بنطاق القرية والقرى المجاورة وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين وسط إشادة بجهود الدولة فى التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية وإتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بالعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات لا سيما قطاع الصحة وتوفير حياة كريمة لهم.
ومن المقرر أن تستمر اليوم الثلاثاء فاعليات تلك القوافل بمركز ادكو وتنفيذ قافلة طبية شاملة فى تخصصات (عظام - باطنة - أطفال - صدرية - جلدية - أنف وأذن وحنجرة).
كما يستقبل مركز كفر الدوار قافلة طبية شاملة في تخصصات (العظام - الباطنة - الأطفال - الصدرية - الجلدية - أنف وأذن وحنجرة) غدًا الأربعاء الموافق 16 اغسطس، بالإضافة إلى قافلة رمد يوم الخميس الموافق 17 أغسطس.
ويستهدف بنك الشفاء المصري خدمة 5000 حالة بنطاق المركزين وسيتم إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية والإشاعات والتحاليل خلال تلك القوافل بالمجان.
وحثت نائب محافظ البحيرة مواطني مركزي إدكو وكفر الدوار بالاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التى تقدمها تلك القوافل لتحقيق المستهدف منها.
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