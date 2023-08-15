الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

إزالة 115 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية وأملاك الدولة بالمنيا

جانب من الحمله
جانب من الحمله

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

  من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (بنى مزار ـ مطاي )، من إزالة 36 حالة تعد منها 30 حالة تعد في المهد على الأرض الزراعية ببنى مزار حيث شملت الحملات ( الأحياء الرئيسية بالمدينة ـ قرية الحسينية ـ قرية بنى على ـ شلقام ـ أبوجرج)، و6 حالات تعد على الأرض الزراعية بناء بدون ترخيص بقرى (بردنوهاـ أبوعزيزـ منبال ـ حى غرب ) بمركز مطاى، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

  وفى مركزي سمالوط والمنيا، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة حيث أسفرت الحملات عن إزالة 63 حالة تعد بالبناء المخالف منها 28 حالة تعد على الأرض الزراعية بناء مخالف بدون ترخيص بقري (منقطين، قلوصنا، اسطال، شوشة) وحى شمال مدينة سمالوط، إلى جانب إزالة 35 حالة تعد على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى ( دمشير ـ نزلة حسين ـ البرجاية ـ بنى محمد سلطان ـ طوخ الخيل ـ صفط الخمار) وحى غرب مدينة المنيا.

  كما أزالت الوحدات المحلية لمراكز مغاغة وملوى، 16 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية منها 15 حالة تعد بأحياء شمال وشرق المدينة وقرية أبا البلد بمغاغة، إلى جانب إيقاف أعمال شدة خشبية بدون ترخيص بحى شمال مدينة ملوى، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

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