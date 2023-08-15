الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

معبد دندرة أسطورة فلكية، ندوة لـ فتحى صالح بهندسة القاهرة

معبد دندرة. فيتو
معبد دندرة. فيتو

"معبد دندرة.. اسطورة فلكية ".. عنوان الندوة التى يحاضر فيها الدكتور فتحى صالح أستاذ هندسة الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة والمؤسس والمديرالشرفى لمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي  ومستشار رئيس الوزراء للحفاظ على التراث) اثناء وزارة المهندس إبراهيم محلب)،  وذلك فى الساعة التاسعة من مساء بعد غد الخميس  ، فى احدى القرى السياحية بالساحل الشمالى.

معبد دندرة

يتناول الدكتور فتحى صالح فى الندوة اهمية معبد دندرة من الناحية المعمارية والفنية كأحد اهم معابد مصر القديمة  فهو صرح تم بنائه لعبادة الآلهة حتحور  آلهة السماء والجمال  والأمومة والخصوبة  ، المعبد شيد في أواخر العصر البطلمي وتحديدا في عهد الملك بطليموس الثالث ق.م

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والمعبد يقع على بعد عددة كيلو مترات  من مدينة قنا  على الضفة الاخرى من النيل وكانت المنطقة تعتبر مقر رئيسي لعبادة الالهة حتحور، ويعتبر معبد دندرة من أعظم المعابد في مصر لاحتفاظه بهيئته ومعالمة والنقوش المرسومة على الجدران وايضا اعمدته التى مازالت تحتفظ بالوانها حتى الآن.

معلومات عن فتحي صالح

يذكر ان  الدكتور فتحي صالح يعتبر الرائد الأول في مجال هندسة الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة حيث انشأ على مدى أكثر من ثلاثون عامًا مدرسة من المتخصصين والباحثين في هذا المجال وتخرج على يديه العديد من الشخصيات العلمية والقيادية والتي انتقل قيادتها التكنولوجية إلى أعلى مناصب في هذا المجال منها  الدكتور/ احمد نظيف الذي كان أول وزيرا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثم رئيسا للوزراء والدكتور/ طارق كامل الذي تبعه في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللذان احدثا نهضة كبيرة على المستوى القومي في هذا المجال تتوج الآن بإنشاء القرية الذكية صرح النهضة التكنولوجية المتقدمة في مصر وكذلك  الدكتور/ احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية والذي قام بحملة تطوير الحكومة الالكترونية.

وكان الدكتور فتحي حسن صالح أول أستاذ لهندسة حاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة منذ عام 1980 وقد قام بتكوين أول مجموعة تدريس متخصصة في مجال هندسة الحاسبات. 

وقامت هذه المجموعة بمنح درجات الماجستير والدكتوراه في تخصص هندسة الحاسبات بقسم هندسة الاتصالات والالكترونيات بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

لقد حصل المركز على العديد من الجوائز والاختراعات منها

  • براءة الاختراع رقم 23651   لعام 2004  عن نظام "بانوراما التراث CULTURAMA" وهو نظام عرض تفاعلى على تسع شاشات تشكل نصف دائره اى 180 درجه. يتم عرض التراث الحضارى المصرى عليها
  • جائزة المؤتمر العربى للمكتبات والمعلومات من المغرب     2009
  • جائزة خبير المعلوماتيه (المرتبه الاولى) من الدوحه      2010
  • الجائزه العربيه للمحتوى الالكترونى   2011
  • جائزة الجداره العلمية من الاتحاد العام للاثاريين العرب – عام 2016

كما عمل الدكتور فتحى صالح مع الهيئات الدولية حيث كان عضو اللجنة الاستشارية الدولية لبرنامج "ذاكرة العالم" بمنظمة اليونسكو وخبير مسجل بالبنك الدولى، وكذلك خبير ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP ورئيس مؤسسة التوثيق والحفاظ وتأصيل التراث الحضارى المتوسطى Herimed وعضو كلا من المجلس الاعلى للآثار والمجمع العلمى المصرى. كما ان الدكتور فتحى صالح عضو مجلس ادارة المتحف المصرى الكبير وعضو مجلس امناء الحدائق التراثيه.

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