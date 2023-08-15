الحد الأدنى للقبول بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية
أعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن الحد الأدنى للقبول بكليات وبرامج الجامعة فى العام الجامعى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ موضحا أن الحد الأدنى للقبول فى برامج كلية الصيدلة (فارم دي) "شعبة علوم " هو ٧٦٪..
وأشار إلى أن برامج كلية الهندسة " شعبة رياضة " ٧٢٪ ، برنامج هندسة العمارة المستدامة " شعبة رياضة " ٧٠ ٪، برامج كلية الحاسب ونظم المعلومات " شعبة علوم " ٧٤٪، برامج كلية الحاسب ونظم المعلومات "شعبة رياضة " ٧٢٪، برامج كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات " أدبى -علوم -رياضة " ٦٢٪، برامج كلية الفنون والتصميم " شعبة علوم ورياضة " ٦٢٪، وبرامج كلية العلوم الأساسية والتطبيقية"شعبة علوم ورياضة " ٦٢٪
وأضاف الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم أنه يشترط أيضا للقبول فى أى برنامج اجتياز الطالب اختبارات القبول العامة والتخصصية للبرنامج والتى تعقد بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالاسكندرية.
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