تجمع العشرات من أهالي القباري لتشييع جثمان والدة المطرب أحمد شيبة

تجمع العشرات من أهالى منطقة القبارى اليوم أمام سرادق العزاء انتظارا لتشييع جثمان والدة المطرب أحمد شيبة وسط حالة من الحزن سيطرت على الحاضرين.

كما أنهت أسرة الفنان أحمد شيبة إجراءات تشييع جثمان والدته عقب صلاة الظهر من منطقة القباري بمحافظة الإسكندرية، على أن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بـ أم كبيبة، ويقام العزاء أمام منزل الراحلة بعد صلاة المغرب.

كان أحمد شيبة نعى والدته عبر حسابه على موقع فيس بوك من خلال نشر صورة لهما سويا، وعلق عليها قائلا: "مع السلامة يا أمي ربنا يسامحك ويرحمك يا رب".

ووصل الفنان أحمد شيبة، وأسرته إلى المستشفى للانتهاء من إجراءات خروج جثمان والدته بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد القباري وأن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بـ أم كبيبة بالإسكندرية.

المطرب الشعبي أحمد شيبة، قدم مؤخرا أغنية "اللي من دمك"، بمشاركة المطرب عبد الباسط حمودة، والفنان محمد هنيدي، وعرضت ضمن أحداث فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدى والذي يعرض حاليًا في السينمات.

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