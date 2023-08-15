الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل: حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بالوادي الجديد

تسجيل العمالة غير
تسجيل العمالة غير منتظمة،فيتو

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد بشأن استكمال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل الراشدة عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بالمحافظة، وذلك فى أعمال إنشاء "المعهد الأزهري الابتدائي والإعدادي بالراشدة". 

 

تسجيل العمالة غير المنتظمة 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلف تمهيدًا لشمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية التي توفرها المديريات للمسجلين بقواعد بياناتها.

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منظومة العمالة غير المنتظمة 

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة، حرص المديرية على استكمال منظومة العمالة غير المنتظمة الموجودة داخل المحافظة، لحمايتها ورعايتها صحيًا واجتماعيًا فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر إحتياجًا، وتحت رعاية الوزير حسن شحاتة،واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

 

السلامة والصحة المهنية

وأكد مدير المديرية استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة من خلال مكاتب التشغيل ومكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، ووحدة العمالة غير المنتظمة  بمواقع العمل المختلفة خاصة فى مشروعات "حياة كريمة" لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية، حيث تقدم سنويًا للمسجلين بها 2000 جنيهًا على 4 منح دورية، وكذلك فى حالات الزواج والمواليد والوفاة للعمال او احد اقاربهم، ورعاية صحية تشمل الدواء والعمليات الجراحية الصغرى والكبرى.

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العمالة غير المنتظمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة حالات الزواج محافظة الوادى الجديد وزير العمل حسن شحاتة وزارة العمل

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