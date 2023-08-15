محمود أباظة يعلق على وقف رئيس لجنة الوفد فى أسوان

حزب الوفد، أصدر محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق بيانا بشأن فصل أقدم أعضاء الوفد صلاح فخري.

وقال أباظة: يعد صلاح فخري رئيس لجنة الوفد العامة بأسوان وفديا قديما، وكان عضوًا بالهيئة العليا للحزب لعدة دورات وهو على علم واف بأسلوب العمل في حزب الوفد، تابع ما يدور من خلاف حول إعلان رئيس الوفد ترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة بالمخالفة لأحكام النظام الداخلي لحزب الوفد.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

الانتخابات الرئاسية، وأضاف أباظة فى بيانه: دعا صلاح فخري اللجنة العامة لاجتماع صحيح في مقر الحزب بأسوان وعرض عليها الأمر وانتهت اللجنة إلى قرار بعدم الموافقة على ترشح الدكتور عبد السند لانتخابات رئاسة الجمهورية باسم الحزب وتمسكها بضرورة اتباع الإجراءات اللائحية الواجبة.

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وهو بذلك ضرب مثلًا لغيره من رؤساء اللجان العامة الأحدث منه، إلا أن رئيس الوفد أصدر قرارًا بإيقافه وإحالته إلى لجنة النظام وهو تصرف انفعالي أصبح يمثل سمة من سمات شخصية الدكتور عبد السند كلما اختلف معه أحد الوفديين في الرأي.

المرشح الرئاسى بحزب الوفد

وتابع رئيس الوفد السابق: إذا كان إصرار الدكتور عبد السند على الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية-دون قرار من الهيئة العليا بخوض هذه الانتخابات ودون قرار من الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية" بتسميته مرشحًا عن الوفد- أمر يخصه وقد يكون لديه أسباب لايريد أن يصرح بها، أو ربما يمتنع عليه أن يصرح بها، إلا أن قبول المكتب التنفيذي لهذه المخالفة وعجز الهيئة العليا عن إعادة الأمور لنصابها هو بذاته دليل على أن عمق الأزمة الداخلية التي يشعر بمرارتها جميع أبناء الوفد الذين خاضوا معاركه إيمانًا بأن حزبهم رافدًا أساسيًا من روافد الحركة الوطنية المصرية التي انطلقت في 9مارس 1919.

والتزمت بثوابتها على مدى أكثر من قرن من الزمان ودافعت عن سيادة الأمة والوحدة الوطنية كلما هبت عليها العواصف من هنا أو هناك وكلما ضج الوفديون بالشكوى مما صارت إليه أحوال الوفد.

واستكمل: أخيرًا أقول لصلاح فخري ولغيره من الوفديين الذين دفعوا ثمن احترامهم لأنفسهم ولحزبهم أقول لهم جميعًا "لا تبتئسوا فمسيرتنا معًا في ركاب الحركة الوطنية المصرية ستستمر جيلًا بعد جيل من أجل بناء المستقبل الذي نريده ونرضاه.

سوف نصلح ما أفسده المفسدون وسوف نشق طريقنا إلى الإصلاح الشامل وإن تعددت الأشكال والوسائل، فالهدف دائمًا هو خدمة الوطن".

وكان أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بوقف صلاح فخري رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد فى محافظة أسوان وإحالته إلى لجنة النظام للتحقيق فيما نسب إليه وجاء على لسانه بموقع الحرية الإخباري من إساءة لرئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا.