الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه

الجمعة
الجمعة

صلاة الجمعة، ورد إلى دار الإفتاء طلب فتوى شرعية في حكم صلاة الجمعة في المسجد المقام بأرض أحد المعارض، حيث يقول السائل اطلعنا على الاستيفاء المتضمن: أن بداخل أحد المعارض بمدينة القاهرة مسجدًا تقام فيه صلاة الجمعة، إلا أنه يشترط للدخول في المعرض دفع رسم مقرر بحيث لا يسمح بدخوله لمن لم يدفعه، فهل ذلك مخل بصحة صلاة الجمعة في هذا المسجد؟ 

حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما

ومن جانبها قالت دار الإفتاء إن من شروط صحة الجمعة عند الحنفية: أن يقيمها السلطان أو من يأمره بإقامتها؛ لأنها لا تقام إلا بجمع عظيم، وقد تقع المنازعة بل المقاتلة بين الناس من أجل التقدم لإقامتها؛ لأنه يعد شرفًا ورفعةً، فيتسارع إليه كل من مالت همته إلى الرياسة، فيقع التجاذب والتنازع، وقد يؤدي إلى التقاتل، وفيه ما فيه من الفتنة والفوضى والإفضاء إلى تفويتها، ولا سبيل إلى حسم ذلك إلا بأن يكون التقدم إليها بأمر السلطان الذي تعتقد طاعته وتخشى عقوبته، فكان هذا شرطًا لا بد منه؛ تتميمًا لأمر هذا الفرض، وإليه ذهب الحسن البصري والأوزاعي وحبيب بن أبي ثابت، وجرى عليه العمل في الديار المصرية منذ قرون إلى الآن.

Advertisements

الجمعة

فتاوى دار الإفتاء

وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم اشتراطه؛ كما نقله ابن قدامة في "المغني"، ولما كان اشتراط إقامتها بالسلطان أو نائبه إنما هو للتحرز عن تفويتها، وهذا لا يحصل إلا بالإذن العام؛ شرط الحنفية لصحتها الإذن العام من مقيمها، وهو أن يأذن للناس إذنا عامًّا بدخول الموضع الذي تُصلَّي فيه بحيث لا يمنع أحد من دخوله ممن تصح منه الجمعة؛ ولذا قالوا: لو أغلق الإمام باب قصره وصلى بأصحابه الجمعة لم يجز؛ لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين؛ فتجب إقامتها على سبيل الاشتهار ليجتمع الناس لها ولا تفوت على أحد؛ قال في "الكافي": [والإذن العام وهو أن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس، حتى لو اجتمعت جماعة في الجامع وأغلقوا الأبواب وجمعوا لم يجز، وكذا السلطان إذا أراد أن يصلي بحشمه في داره؛ فإن فتح بابها وأذن للناس إذنًا عامًّا جازت صلاته؛ شهدتها العامة أو لا، وإن لم يفتح أبواب داره وأغلقها وأجلس البوابين ليمنعوا الناس من الدخول لم يجز؛ لأن اشتراط السلطان للتحرز عن تفويتها، وهذا لا يحصل إلا بالإذن العام] اهـ -بواسطة: "رد المحتار" (2/ 152)-.

قال العلامة ابن عابدين -في حاشيته "رد المحتار" (2/ 152)-: [وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل واحد، أما لو تعددت فلا؛ لأنه لا يتحقق التفويت كما أفاده التعليل] اهـ. وهو -أي التعليل- قوله: [لأن اشتراط السلطان.. إلخ. وهذا الشرط لم يشترطه الأئمة الثلاثة، ولم يذكر في كتب ظاهر الرواية عند الحنفية، وإنما ذكر في كثير من معتبرات كتبهم كـ"الكنز" و"الوقاية" و"الملتقى"، وعلله في "البدائع" بأن الله تعالى شرع النداء لصلاة الجمعة بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]، والنداء للاشتهار وكذا تسمى جمعة؛ لاجتماع الجماعات فيها، فاقتضى أن تكون الجماعات كلها مأذونين بالحضور؛ تحقيقا لمعنى الاسم] اهـ ملخصًا من "رد المحتار" (2/ 151).

أحكام صلاة الجمعة

ومن هذا: يعلم أن أداء صلاة الجمعة في هذا المسجد جائز على جميع المذاهب الأربعة، أمَّا على المذاهب الثلاثة فظاهر؛ لعدم اشتراط الإذن العام، وأما على مذهب الحنفية؛ فلأن الإذن العام متحقق فيه؛ لعدم منع أحد ممن بداخل المعرض من الدخول فيه لأداء الجمعة، وكذا ممن هو خارج المعرض؛ لإمكانه الدخول بدفع الرسم المقرر الذي لم يشرط للدخول للصلاة بل للدخول في المعرض، وهو بمثابة غلق باب القلعة التي بداخلها المسجد لعادة قديمة؛ كما ذكر في "شرح الدر"، على أنه يمكنه أداء الجمعة في مسجد آخر من المساجد التي تقام فيها الجمعة بالقاهرة؛ فلا تفوته بعدم الدخول إلى المعرض، وقد علمت مما حرره ابن عابدين أن الجمعة إذا كانت تقام في مساجد متعددة بمصر لا ينبغي أن تكون محل نزاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما أحدث فتاوى دار الإفتاء فتاوى بنك فتاوي الازهر الالكتروني احكام صلاة الجمعة

مواد متعلقة

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم جمع صلاة العصر قصرًا مع الجمعة للمسافر؟ الإفتاء تجيب

الأكثر قراءة

أول تحرك من الخطيب لإنهاء أزمة القندوسي لاعب الأهلي

أمام باب المسجد، أول فيديو يوثق جريمة مقتل الشيخ موسى في الوايلي

شاهد عيان عن مقتل مسن الطالبية: بيساعد المحتاجين وتصرف غريب من المتهم حال انبعاث الرائحة

أخبار مصر: وفاة رئيس محكمة بشكل مفاجئ، راتب ضخم من الشباب السعودي لـ زيزو والزمالك يرد، تسريح ضابط عراقي بعد مشهد مع زوجته

تكليفات رئاسية وقرارات جمهورية ورسائل طمأنة للمصريين

بعد أزمة صورة أحمد زويل، كزبرة يستجيب لقرار مصطفى كامل ويتخذ هذا الإجراء

إصابة 47 شخصا في انقلاب أتوبيس على طريق الإسكندرية - مطروح (صور)

ننشر موعد ومكان احتفالية تكريم الأهلي لفرقه الرياضية

Advertisements

منوعات

المزيد

لعبة البادل البديل الجديد للتنس، واللاعبون: سهلة ولجميع الفئات (فيديو)

وريثة عرش إسبانيا تبدأ في أداء الخدمة العسكرية (صور)

فيديوهات عائلة زيزو تجتاح السوشيال ميديا وتجذب ملايين المتابعين رغم عدم حصولهم على أرباح

تسببت في ترحيل المهاجرين من بريطانيا، اكتشاف سر البكتيريا الغامضة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 18-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 18-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خريطة افتتاحات المساجد الجديدة في محافظات الجمهورية

تفسير حلم النقود الورقية في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

الإفتاء توضح حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد لضرورة ضيق المكان

المزيد
الجريدة الرسمية