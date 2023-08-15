الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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سياسة

إسكان الصحفيين تدعو الحاجزين بمدينة حدائق أكتوبر إلى لقاء مفتوح اليوم

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

وجّه عبدالرؤوف خليفة، رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، الدعوة للزملاء الحاجزين بمشروع مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر، للقاء عاجل  اليوم الثلاثاء، الساعة السادسة والنصف مساءً ببهو كافتيريا النقابة بالطابق الثامن.

مشروع مدينة الصحفيين 

ويتناول الاجتماع حوارًا حول مستقبل إقامة المشروع، وخروجه للنور في أسرع وقت ممكن.

وقال “خليفة” في دعوته: “أريد حضور أكبر عدد ممكن من الزملاء الحاجزين، كون هذا اللقاء سوف يتحدد على إثره خطوات البدء في التنفيذ، وقبل انقضاء مهلة الوقت المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية، لسداد قيمة الدفعة المالية المقدمة”.

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استعادة أرض الصحفيين بأكتوبر 

وأضاف: “كما وعدت الجميع من قبل، باستعادة قطعة الأرض البالغ مساحتها 31 فدانا، وقد أوفيت بالوعد، وحصلت على موافقة المحترم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإعادة التعامل عليها، وتلقيت خطابًا رسميًا بذلك”.

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لجنة إسكان الصحفيين إعادة أرض الصحفيين بأكتوبر إسكان الصحفيين

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