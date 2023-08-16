الأربعاء 16 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

الركود يضرب سوق الأجهزة الكهربائية بالعتبة، وتاجر: الإقبال لا يتخطى 10%.. والزبائن تحولت لشراء الماركات الشعبية (فيديو)

الأجهزة الكهربائية،فيتو
الأجهزة الكهربائية،فيتو

ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطن المصري فما أن ينفك من غلاء سلعة معيشية حتى تضربه موجة غلاء أخرى أعنف وأشد فتكا انتقلت من رفاهياته ونالت حتى من أساسياته، فالأجهزة الكهربائية هي الأخرى تحذو حذو سابقيها في ارتفاع الأسعار.

تجولت "فيتو" في شارع عبدالعزيز معقل تجار الأجهزة الكهربائية لتستعرض أسباب ارتفاع الأسعار بالفترة الأخيرة.

أسباب إرتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

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شارع عبد العزيز والذي لطالما عرف بأنه أشهر الأماكن ازدحاما أصبح الآن صامتا وكئيبا ودب الكسل في عروق بائعيه فالبضائع متكدسة داخل المحلات وخارجها ولا أحد يشتري فالجميع يتحسس محفظته عند سماع سعر المنتج ثم يرحل.

محمود محمد أحد أصحاب محلات بيع الأجهزة الكهربائية بالشارع قال: إن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية يرجع إلى أكثر من سبب منها ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري والزيادة التي تفرضها الشركات المصدرة لهذه الأجهزة بغرض مضاعفة ربحها أو النقص في الخامات الأولية والتي تصنع منها الأجهزة الكهربائية فيحاول الموردين رفع السعر بغرض الربح في الكمية القليلة المتواجدة لديهم.

وعن سؤاله عما إذا كان هناك إقبال من قبل المواطنين على شراء الأجهزة الكهربائية في ظل الارتفاع الذي تشهده، أكد: لا يوجد إقبال وهذا على عكس العام الماضي حيث أن نسبة البيع هذا العام لا تتعدى 10٪ عن العام الماضي.

وأضاف: "كل الناس دلوقت تتوجه للشعبي أو الماركات غير الشهيرة وغيرة المعروفة لأن سعرها يناسب ظروفهم الاقتصادية الصعبة ودخلهم القليل.. والحاجات اللي كانت بجنيه السنة إلي فاتت دلوقت بقت بـ20 جنيها. الناس هتعمل ايه ولا هتجيب منين"، نافيا أن يكون  للسوق السوداء دور في ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية حيث قال" سوق الأجهزة الكهربائية مفيهوش سوق سودة فيه تجار كبار هما الي بيغلوا الأسعار علينا وإحنا بنضطر نغليها على الزبون ".

الأوفر بريس

تعرف ظاهرة ال"over price" في علم اقتصاد السوق بهامش الربح قريب الأمد والذي يفرضه البائع على المشتري وهو مبلغ من المال يتم إضافته على سعر السلعة، يقرره الموزع مقابل البيع بدلًا من الانتظار لأشهر عند الاستلام من الوكيل وقد انتقلت هذة الظاهرة والمعروفة في سوق السيارات إلى باقي السلع في مصر بسبب أزمة الدولار الأخيرة وتكدس بعض البضائع في الموانئ حتى طالت سوق الأجهزة الكهربائية ويقال إنها أحد أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وتضاعف ثمنها في الفترة الأخيرة.

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