إصابة 3 شباب في اصطدام دراجة نارية بسيارة بالوادي الجديد
أصيب 3 أشخاص في حادث مروري، اليوم الثلاثاء، بمركز الخارجة في الوادي الجديد.
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.
تبين إصابة ثلاثة شباب يستقلون موتوسيكل اصطدم بسيارة فى منطقة البرامودي بواحة الخارجة، وهم محمد رجب حسنين 18 سنة، وكريم رمضان إبراهيم 18 سنة، ومحمد أحمد هلال 18 سنة، اثنان منهم مصابين بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ.
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجرى تحويلهم جميعا لمستشفى أسيوط الجامعي في حالة خطرة.
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