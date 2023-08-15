عاصمة الثقافة المصرية تختتم أسبوعا جديدا من تدريبات "ابدأ حلمك"(صور)

اختتم فرع ثقافة الوادي الجديد، مساء الإثنين تدريبات أسبوع جديد من تدريبات مشروع إبدأ حلمك أحد المشروعات الفنية لإعداد واكتشاف الممثل الشامل والتدريب على فنون المسرح لأبناء محافظة الوادى الجديد عاصمة الثقافة المصرية والتى بدأت يوم الخميس ٩ أغسطس بمركز الخارجة والداخلة، بحضور المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمى للمشروع.



وعلى مسرح قصر ثقافة موط واصل الفنان مناضل عنتر تدريباته على تطوير المفرده التراثيه الحركيه وتحويلها الى رقصة حديثة الحركة، بحضور المخرج محسن سعيد المشرف الإقليمى للمشروع بالداخلة.

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كما واصل الفنان والمايسترو حسام حسنى تدريباته الموسيقية على مسرح سينما هيبس حيث قام بالتدريب على أغنية مصر عادت شمسك الذهب وأغنية يا بوى يامصر بالإضافة إلى مراجعة على بعض الاغانى السابقة ومنها دولا مين ودولا مين، لو بطلنا نحلم نموت، عدى عليا وسلم، خفيف الروح، الارض العطشانة، مكتوبلى اغنيلك، سلم سلم، اهيم شوقا، يا بلدى، يا عروسة النيل، سيدى يا سيدي، بحضور المخرج حسن رفقى، والمخرج محمد سعد.

المشرفين الإقليمين للمشروع بالخارجة.

تأتي فعاليات مشروع ابدأ حلمك، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وتنظيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإشراف الدكتور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع، والمخرج أحمد طه المدير الفنى للمشروع، والمنفذ باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد مدير الفرع.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ. وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.