الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

إقبال غير مسبوق من المصطافين وأهالي المحافظة على شارع إسكندرية بمطروح (صور)

إقبال المصطافين على
إقبال المصطافين على شارع إسكندرية، فيتو

شهد شارع الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح، مساء اليوم  إقبالًا كبيرًا من المواطنين وأهالي محافظة مطروح، للتمتع والاستجمام بالصيف والفسح الليلية وشراء البالونات للاطفال وأكل الآيس كريم وشراء لعب الأطفال وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين الزوار والأهالي.

ورصدت "فيتو" بالصور إقبال الأهالي والزوار مساء اليوم على شارع الإسكندرية التجاري، لشراء مستلزماتهم وأكل الآيس كريم وسط أجواء من البهجة بين الجميع.

وفي سياق آخر كان هناك إقبال كبير على رحلات اليخوت وشهدت توافدًا كبيرًا من زوار مرسى مطروح والأهالي صباح اليوم  للاستجمام بأجواء وبحر مرسى مطروح الجميلة واللعب برمال مطروح والاستمتاع بالهواء الجميل ونزول المياه الصافية.

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أبرز شواطئ مرسى مطروح

ومن أبرز شواطئ مرسى مطروح عجيبة والغرام وصخرة ليلى مراد وكليوباترا وحمام كليوباترا والأبيض وروميل.. تلك المسميات لا تجدها إلا في مرسى مطروح حيث تعد أبرز مسميات الشواطئ من حيث الإقبال من قبل الأهالي، فهي مصيف الجميع يعشقها العديد فيأتِ إليها الملايين سنويًّا للاستجمام بجوها الجميل والمميز.

أسعار اليخت في مطروح

“يا تري اليخت بكام في مطروح السنادي؟” سؤال يراود عدد كبير من المصطافين ومحبي مرسى مطروح كل عام، حيث بدأت مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات المصايف في مطروح استفسارات من محبي المدينة الساحلية عن اليخت في مطروح.


وتتراوح الأسعار من 70 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للفرد الواحد على حسب نوع اليخت وزمن الرحلة.

 

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الاهالي شواطئ مرسي مطروح مدينة مرسى مطروح شارع الاسكندرية

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