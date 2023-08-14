الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد الممشى بقرية بغداد ويلتقي أهالي القصر

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الممشى الجاري إنشاؤه بمدخل الكتلة السكنية لقرية بغداد بمركز باريس، يرافقه عبد الناصر صالح رئيس المركز.

حيثُ وجّه بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، وزراعة الأحواض والمداخل بالأشجار المثمرة مُراعاةً للمظهر الحضاري في ضوء مشاركة القرية في جائزة مصر للتميز الحكومي. كما تفقّد مبنى الوحدة المحلية، مُوجهًا بالتنسيق بين الوحدة المحلية للمركز والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لنقل تبعية محطة المياه بالقرية إلى الشركة.

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من ناحيةٍ أخرى التقى المحافظ المواطنين عقب آداء صلاة المغرب بقرية القصر بباريس، مُوجهًا بدراسة تنفيذ مبادرة "تربية دواجن" لأهالي القرى، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري والمركز، على أن تكون المبادرة بقرض حسن ويتم سداد القرض دون فوائد. وذلك في إطار التمكين الاقتصادي لأهالي القرى وتحسين المستوى المعيشي لهم.

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