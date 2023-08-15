الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

نقابة الأسنان تفتح فترة قيد اسثنائية لدفعة 2021 لاستكمال أوراق التكليف

نقابة الأسنان، فيتو
نقابة الأسنان، فيتو

أعلنت لجنة القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان عن فتح فترة قيد استثنائية لدفعة 2021 فقط وذلك لاستكمال أوراق التكليف، وذلك من يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 30 من نفس الشهر.

التطبيق من العام المقبل، رسوم القيد الجديدة بنقابة الأسنان

رسوم القيد الجديدة بنقابة الأسنان 

نقابة الأسنان تنشر تشكيل هيئة المكتب

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، برئاسة الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام، التشكيل الجديد لهيئة المكتب بالنقابة العامة وجاء كالآتي:

هيئة مكتب نقابة الأسنان

الدكتور أشرف زعلوك: وكيل نقابة الأسنان
الدكتور محمد علاء الدين: الأمين العام لنقابة الأسنان
- الدكتور حسين عبد الهادي: أمين صندوق نقابة الأسنان
- الدكتور أحمد رفعت: أمين عام مساعد نقابة الأسنان
- الدكتور أيمن عبد المتجلي: أمين صندوق مساعد نقابة الأسنان

Advertisements

نقابة الأسنان، الأوراق المطلوبة للاشتراك بمشروع العلاج للدفعة الجديدة

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان الأوراق المطلوبة للاشتراك بمشروع العلاج للدفعة الجديدة.

وأوضحت نقابة الأسنان الأوراق المطلوبة كالآتي:

- صورة البطاقة 
- صورة كارنية النقابة 
- صورة شخصية 
- إثبات قرابة للأعضاء الفرعيين (صورة بطاقة - عقد زواج - شهادة ميلاد)

كما أعلنت نقابة الأسنان أسعار الاشتراك في مشروع العلاج.

- الطبيب: 350 جنيهًا.
- الزوج أو الزوجة: 500 جنيه. 
- أحد الأبناء: 250 جنيهًا.
- أحد الوالدين: 675 جنيهًا.

ويضاف 100 جنيه مصاريف إدارية للفرد الواحد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسنان النقابة العامة لأطباء الأسنان نقابة الأسنان القيد بنقابة الاسنان إجراءات القيد بنقابة الأسنان اخبار النقابات

مواد متعلقة

افتتاح أول معمل رقمى بكلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

افتتاح المؤتمر العلمى الأول لأطباء الأسنان بالبحيرة (صور)

الصحة: تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لـ 3 ملايين مواطن بالوحدات والمستشفيات

التطبيق من العام المقبل، رسوم القيد الجديدة بنقابة الأسنان (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

سيف زاهر يفجر مفاجأة حول صفقة مهاجم الأهلي الجديد

علاء مبارك يرد على جدل تناوله كشري بمطعم وسط البلد: كل الهري دا على طبق بدون كماله

باتريك يوسف: الأهلي فريقي المفضل وأحاول تعلم اللغة العربية

مفاجأة، محمد صلاح يمنح اتحاد جدة الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول

لحظة انفجار مصنع كيماويات في تل أبيب (فيديو)

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

شاف ابنه مصاب، تفاصيل مشاجرة أمين شرطة وطليقته داخل نادي طلخا بالدقهلية

محمد شريف يوجه رسالة مؤثرة للجماهير بعد رحيله عن الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

اليابان تتأهب لاستقبال الإعصار لان تزامنا مع أسبوع العطلات

إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"

تقرير يكشف الدول الأعلى في نسبة الصلع

3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 14-8-2023 في ختام التعاملات

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الإثنين 14-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 14-8-2023

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

للمصريين بالخارج.. تفاصيل وثيقة "معاش بكره" بالدولار (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية