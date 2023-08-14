الإثنين 14 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

نبيلة عبيد عن مشروعها الجديد: الفكرة موجودة وما زلنا في إطار التحضير

نبيلة عبيد، فيتو
نبيلة عبيد، فيتو

نبيلة عبيد، تستعد الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد لتقديم برنامج يحكي سيرتها الذاتية خلال الفترة المقبلة كما أعلنت مؤخرا.

وقالت نبيلة عبيد في تصريح لـ “فيتو” إن الأمر لا يزال في إطار التحضير فالفكرة موجودة لكن لم نبدأ في التنفيذ حتى الآن.

وأضافت أن البرنامج سيكون بمثابة مشوار حياة تحكي خلاله عن كواليس مشوارها الطويل مع الفن والحياة بالتوازي.

 

تكريم نبيلة عبيد من مهرجان أسوان

وكن مهرجان أسوان لسينما المرأة كرم في وقت سابق الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ضمن فعاليات دورته السابعة.

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واستطاعت نبيلة عبيد أن تخطف القلوب والأنظار بإطلالاتها الوردية الأنيقة.

 

نبيلة عبيد: "أجمل أسوان وأجمل تكريم"

إذ ظهرت نبيلة عبيد بفستان أنيق بلون الـ pink اللامع مع اعتمادها على لوك ميك أب قوي وجريء، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

 

وعلقت نبيلة على تكريمها بـ: “الحمد لله.. أجمل أسوان وأجمل تكريم”. 

 

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