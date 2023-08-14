توفير أجهزة GPS حديثة بالمراكز لحوكمة منظومة الأراضي في الوادي الجديد

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الإثنين، اجتماعََا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وجاءت أهم التوجيهات التي أكد عليها المحافظ ما يلي:

▪️وضع خطة زمنية للانتهاء من المدارس الجاري تطويرها أو صيانتها ووضع مقترح مناسب لاستيعاب طلاب هذه المدارس من خلال فترات مسائية أو فصول مؤقتة.

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▪️تكثيف جهود توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، والتوسع في فتح منافذ بالأحياء البعيدة والمناطق النائية.

▪️استحداث وحدة للحجز الإداري بكل مركز؛ لتحصيل مستحقات الدولة وتنفيذ قرارات الحجز على المتقاعسين عن السداد.

▪️توفير أجهزة GPS حديثة بالمراكز لحوكمة منظومة الأراضي وحصر الأراضي المستغلة ومتابعة الموقف التنفيذي للأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية.

▪️وضع خطة صيانة وإصلاح للمعدات الثقيلة بالحملات الميكانيكية بالمراكز.

▪️تشديد الرقابة على منافذ تحصيل الرسوم على الحاصلات الزراعية.

▪️حصر نتائج مبادرة "اتّقوا النار ولو بشقِّ تمرة" لجمع زكاة التمور خلال العام الماضي، وتحديد أوجه الصرف بكل مركز.

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