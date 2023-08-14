وصول عايدة الأيوبي وظهور آدم الشرقاوي بوشم في العرض الخاص لفيلم 5 جولات (فيديو)

وصلت الفنانة عايدة الأيوبي منذ قليل إلى العرض الخاص لفيلمها الجديد 5 جولات المقام حاليا في إحدى المولات الكبرى في منطقة ألماظة.

بينما ظهر الفنان آدم الشرقاوي بوشم على صدره في العرض الخاص لفيلمه الجديد "5 جولات"، كما حضر الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني.

تفاصيل فيلم خمس جولات

ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

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أبطال فيلم خمس جولات

وفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

وطرحت شركة المنتجة لفيلم خمس جولات البوستر الرسمي لفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS، استعدادًا لعرضه 16 أغسطس المقبل.

وظهر في البوستر الرسمي، وجه النجم ماجد المصري في الخلفية ومن أمامه الأبطال آدم شرقاوي ونور النبوي، وداليا شوقي ومن اليمين تظهر المطربة عايدة الأيوبي، واليسار مطرب الراب أرسينك.

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