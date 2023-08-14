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محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح المعرض الصيفي لدار المعارف بمشاركة أكثر من 50 ناشرا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يفتتح المعرض الصيفي لدار المعارف، فيتو

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم المعرض الصيفي السادس للكتاب لمؤسسة دار المعارف بفرع المؤسسة بمحطة الرمل، ويأتي المعرض ضمن مبادرة دار المعارف "أسرة تقرأ.. أمة تنهض"، لتشجيع الأسر المصرية لإعادة دعم عادة القراءة، جاء المعرض بمشاركة أكثر من ٥٠ ناشرا.

شهد افتتاح المعرض؛ سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار سعد السعدني رئيس نادي القضاة بالإسكندرية، وكوكبة من الكتاب والمثقفين بالإسكندرية.

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وأكد الشريف أن الإسكندرية كانت وستظل دائما مدينة الأدب والفن والثقافة، فهي من المدن التي بها العديد  من الصروح الثقافية الهامة ومن بينها: دار المعارف التى تعد من أشهر وأقدم دور النشر في مصر فقد تم انشاؤها عام ١٨٩٠، لافتًا إلى أن  دار المعارف قد أثرت المكتبة العربية بالنشر لكبار الأدباء؛ أمثال: عميد الأدب العربي الدكتور/ طه حسين، والدكتور/ شوقي ضيف، وتوفيق الحكيم.

هذا وتفقد المحافظ أقسام المعرض، مؤكدا أن القراءة هي التي تشكل وعي المجتمع، ومسئولية كل أسرة أن تشجع أبنائها على والقراءة؛ مما يؤثر بشكل كبير على السلوكيات العامة، لافتًا إلى أنه يقدم كامل الدعم لكي يستمر المعرض لفترة أكبر وخاصة أنه يقدم الكتب للمواطنين بأسعار مخفضة تبدأ من ٥ جنيهات، ودعا الشريف أهالي الإسكندرية وزوارها لتفقد المعرض والاستفادة منه.

ومن جانبه، أشار الأستاذ/ سعيد عبده أن المعرض يضم أكثر من ٥٠ ناشرا، ويتيح الفرصة للكتاب والأدباء الجدد، كما يقام في المعرض ورش للرسم، مضيفا بأن نسب الخصم تتراوح من ٢٠ إلى ٥٠٪ بالإضافة إلى وجود العديد من المجموعات المخفضة.

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