أخبار الأهلي، تجديد عقد أفشة والإدارة تطالب اتحاد الكرة بالسعة الكاملة للجماهير الموسم المقبل

أخبار الأهلي، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

الأهلي يجدد عقد أفشة لمدة ثلاث سنوات

وأعلن الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تجديد عقد اللاعب محمد مجدي أفشة لمدة ثلاث سنوات قادمة، بالإضافة إلى السنة المتبقية من عقده الحالي.

وقال بيبو إن أفشة وقع العقد الجديد «على بياض»، وترك التقدير المالي للنادي، والذي بالتأكيد يقدر كل أبنائه الذين يساهمون في رفعة شأنه في كافة المحافل.

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نادي الداخلية يضم مهاجم الأهلي السابق

وأنهى مسؤولو نادي الداخلية، إجراءات ضم أحمد سيد غريب مهاجم الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، ليصبح رابع صفقات الفريق الشرطي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.

وتعاقد الداخلية مع مهاجم الأهلي السابق في صفقة انتقال حر، حيث وقع اللاعب على عقد يمتد لموسمين.

وكان أحمد سيد غريب قد انتقل الموسم الماضي لصفوف الاتحاد السكندري ومنه إلى زد قبل أن يرحل بنهاية الموسم المنقضي.

شوبير يكشف عن رحيل أحد نجوم الأهلي

ونشر الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على تويتر أن أحد نجوم النادي الأهلي سوف يرحل عن الفريق في الساعات القليلة المقبلة دون الكشف عن هوية اللاعب.

ووفقا لما أكده مصدر داخل الأهلي فإن مسئولي القلعة الحمراء يدرسون فكرة إعارة القندوسي لأحد أندية الدوري المصري وكذلك بيع محمد شريف لنادي الخليج السعودي.

الأهلي يستعد لإصدار بيان رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي

يستعد النادي الأهلي لإصدار بيان رسمي يعلن خلاله رحيل محمد شريف مهاجم الفريق إلى الخليج السعودي.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن البيان سيؤكد علي تقدير النادي للاعب ومسيرته مع النادي وإعلان انتقاله إلى الخليج السعودي بداية من الموسم الجديد.

وأوضحت أن الأهلي سيقوم بنشر رسالة وداع إلى اللاعب عبر منصات النادي الرسمية مزينة بعبارات الشكر على مسيرته.

وقام محمد شريف مهاجم الأهلي بإبلاغ زملائه المقربين داخل الفريق برحيله إلى الخليج السعودي مطلع الموسم الجديد.

الكاف يحتفل بأهداف كهربا الـ 6 في دوري أبطال أفريقيا

وحرص الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الاحتفال بأهداف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الـ6 التي أحرزها في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي الذي توج بها الفريق الأحمر للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف فيديو لأهداف محمود عبد المنعم كهربا الـ 6 التي أحرزها في دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

الأهلى يطالب اتحاد الكرة بالسعة الكاملة للجماهير في الموسم الجديد

أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا لاتحاد الكرة للتواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباريات الفريق في الموسم الجديد وأكد ذلك عبر بيان رسمي.

واستشهد الأهلي بالعديد من المباريات الموسم الماضي والتي لاقت نجاحات في الناحية التنظيمية من قبل الأمن والتعاون من الجماهير.

وأكد النادي الأهلي أن عامل الجماهير فعال جدًا في حسم العديد من البطولات ولها دور مهم لتحفيز اللاعبين.