الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تحذير من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح غدًا بالبحر الأحمر

البحر الأحمر، فيتو
البحر الأحمر، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، غدا الثلاثاء حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم فى الساعة ويكون ارتفاع الأمواج من 2 :3 أمتار.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور السحب المنخفضة صباح الغد على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى، مؤكدة استمراره تحسن الأحوال الجوية.

وأكدت وجود نشاط للرياح ليلا يعمل على تلطيف الأجواء، وانخفاض نسب الرطوبة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل صباحا،  حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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حالة الطقس غدا الثلاثاء 15_8_2023 في الإسماعيلية

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 15 - 8 -2023 بالبحيرة

 

حالة الطقس غدا ليلا


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا  

 

وتكون هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويكون هناك أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق من جنوب سيناء ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والوجه البحرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 


وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.
 

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