الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية

قنا، فيتو
قنا، فيتو

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي يجرى تنفيذها بمدينة قنا، شملت ( الشادر - السوق الحضاري - موقف نجع حمادي ) الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر “ مكون محلي ”.

 

 وجاء ذلك بحضور طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس محمد عبد الحفيظ مدير مديرية الإسكان، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولي الشركات المنفذة لتلك المشروعات.

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أوضح محافظ قنا أنه يجري إنشاء مجمع شوادر جديد بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، سوف يضم ٤٠ بائكة بمساحات متنوعة لبيع الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى عدد ٢ مبني إداري، وكافتيريا، بنسبة تنفيذ بلغت ١٦٪؜، لافتا إلى أنه من المقرر نقل الشادر القديم من وسط المدينة إلى مجمع الشوادر الجديد فور الانتهاء من تنفيذه، مشددا على مسئولي الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات، والالتزام بالجدول الزمني المقرر.

كما بحث محافظ قنا، مع الحضور الموقف التنفيذي للسوق الحضاري الذي يجري تنفيذة بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، حيث أوضح " الداودي " أن السوق سوف يضم ١٣٢ محلا، بالإضافة إلى كافتيريا ومبني إداري وساحة انتظار سيارات، بتكلفة مالية تصل إلى ٢٠ مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت ٦٦٪؜، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ السوق الحضاري، سيتم نقل البائعين من الأسواق العشوائية الحالية داخل مدينة قنا إلى السوق الجديد، للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتخفيف حدة الزحام بها.

وفي ختام الاجتماع ناقش محافظ قنا معدلات تنفيذ موقف نجع حمادي بمدينة قنا، والمعوقات التي تعترض انتظام العمل به، موضحا أن الموقف يقع على مساحة ٧٥٠٠ م، بتكلفة مالية تصل إلي ٢٥ مليون جنيه، بنسبة تنفيذ وصلت إلى ٣٦٪؜، وهو يعد مرحلة أولى من مشروع تطوير مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا بالكامل، وسوف تشمل أعمال التطوير ( مبني إداري من طابقين - إحلال تندات ومظلات السيارات – ترميم السور الخارجي - محلات تجارية - وحدة خدمات للسيارات - تجديد وإحلال دورات المياه - رصف الأرضيات )، ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالى والحضارى للمدينة، ووجه محافظ قنا بمتابعة أعمال تنفيذ تلك المشروعات بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المنفذة حال تأخر معدلات التنفيذ.

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