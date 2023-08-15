تفسير حلم دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والمرض

تفسير حلم دخول السجن في المنام، يدخل الشخص السجن بسبب ارتكابه ما يخالف القانون، هذا في الواقع أما رؤية السجن في المنام فأنه قد يدل على الهم والأمراض وقصور الهمة ويدل على اجتماع الفقر والحزن وقد يدل دخول السجن إلى العمر الطويل والاجتماع بالأحبَّة ومن اختار لنفسه سجنًا ليدخل فيه عصم نفسه من أمراضٍ كثيرة وربّما رفَّع نفسه عن ارتكاب الفواحش والمعاصي..

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تفسير حلم دخول السجن في المنام

يدلَ دخول السجن في المنام على الوقوع في المرض والدخول فيما يمنع الرائي من التَصرف والنُّهوض من العلل والفقر والهمِّ والحزن وربَّما دلَ دخول السجن للسجين في المنام يدل على على العُقلة عن السَّفر وربّما يدلَّ على القبر أو دخول جهنَّم يشير دخول السجن إلى الموت ودخول القبرورّبما دلَ على جهنَّم لأنَ فيها يدخل العصاة في الآخرة وفي الدُّنيا فالسجن مدخلهم وقد شُبِّه السجن بجهنَّم لأنَّهما دارُ العقوبة لأهل الجرم والظُّلم.

ومن رأى أنّه دخل السجنٍ فينظر إلى حاله وحال السجن فإن كان السجين مريضًا وكان قد دخل في سجنٍ مجهول دلَ ذلك على قبره الذي يُحبس فيه إلى يوم القيامة وإن كان السجن معروفًا دلَ ذلك على طُول مرضه إلا أنَ إفاقته من مرضه تبقى مرجوّة ومن ثمَ سوف يقوم إلى الدُّنيا التي هي سجنٌ لمثله.

تفسير حلم دخول السجن للمريض في المنام

يدل حلم دخول السجن للمجهول والمريض إن كان مجرمًا فالسجن المجهول قبره أمَّا السجن المعروف فهو طول إقامته في مرضه وليس له رجاءٌ في شفاء إلا أن يتوب أو أن يسلم من مرضه قبل إفاقته من رأى نفسه داخل السجن وكان ينوي السفر دلّ ذلك على عدم سفره بسبب مطرٍ أو ريحٍ أو عدوٍّ أو حربٍ أو أمرٍ من سلطانٍ وإن لم يكن مسافرًا فسوف يدخل مكانًا يعصي الله فيه.

من رأى أنَّه اختار سجنًا ورأى دخوله فيه دل ذلك على امرأةٍ تراود السجين عن نفسه ليقع معها في فاحشةٍ الزَّنا، لكنَّ الله سوف يصرف عنه كيدها، ويبلغه مناه لقوله تعالى {قَاْلَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ}.

لزوم السجن بعد دخول الحبس يشير إلى لزوم الدِّين إن كان السجن لذنبٍ شرعي تمَّ اقترافه وكان عقابًا شرعيًا وإن كان سجن الشيطان فهو دالٌّ على الهمِ والنّكد والذَم والنِفاق.

والسجن المجهول يدل على الدُنيا وعلى الزوجة النكدية والسبب المتعب وربَّما دلَ دخول السجن على سجن اللسان والصمت عن الكلام الذي لا فائدة منه وربَما دل على مكيدة الأعداء.

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام

من رأى أنَّه خرج من السجن فهو نجا من المرض وإذا رأى السجين أن أبواب السجن مفتوحة نجا من سجنه وموت المريض.

ومن خرج من سجن السلطان زال عنه الغم والهم ونجا من مكروهٍ وقع فيه ومن خرج من السجن فله دعوةٌ مستجابة وفيه معاني الخروج من الهم والغم ومن خرج من سجن مجهول ضيق إلى واسع نال فسحةً في حياته ونجا من مرضه وكربه.

وإذا رأى المريض والمكروب أنَّه خرج من السجن فذلك نجاته مما هو فيه ومن سُجن في بيتٍ مجهول دلَّ على زواجه من امرأة يستفيد منها مالًا أو ولدًا ومن كان في شدَّةٍ وخرج من السجن فإنَّه ينجو مما يخافه ومن بنى سجنًا فإنًّه سوف يلاقي إمامًا هاديًا ويرجع به إلى الطريق الصحيح والله اعلم